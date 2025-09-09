Европейский Союз наблюдает заметный рост количества запросов на получение приюта от граждан Украины. В первой половине 2025 года количество заявок выросло почти на треть.

Более 16 000 украинцев попросили приюта в ЕС и Швейцарии – это на 29% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA).

Какую страну украинцы чаще всего выбирают для приюта?

В отчете EUAA сообщается, что за первые шесть месяцев этого года граждане Украины подали почти 16 000 заявлений о предоставлении приюта. Это произошло в то время, когда общее количество заявлений о предоставлении приюта в ЕС значительно уменьшилось, снизившись на 23% – до 399 000.

Почти половину всех запросов на приют от граждан Украины получила Франция, тогда как Польша сообщила о более 5 000 заявлений на приют от украинцев с начала 2025 года.

Франция в последнее время привлекает особое внимание граждан Украины – большинство заявлений на получение статуса искателя приюта приходится именно на эту страну,

– говорится в сообщении.

Между тем примерно 4,3 миллиона украинцев имеют статус временной защиты в странах Европейского Союза.

Внимание: статус искателя приюта предоставляет такие права, как доступ к здравоохранению, трудоустройства и легального проживания. Еврокомиссия продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года.

В то же время в первой половине 2025 года наибольшую группу искателей приюта в ЕС и Швейцарии составляли граждане Венесуэлы – около 50 000 человек. Испания стала страной с наибольшим количеством заявлений от венесуэльцев за этот период.

Какие настроения царят среди беженцев в ЕС?

Многие украинцы, получившие убежище за границей, выражают сильное желание вернуться на родину. Однако, ряд факторов усложняет их возможность сделать это. Факторы можно разделить на две отдельные группы: те, способствующие репатриации, и те, действующие как сдерживающие факторы.

Недавний опрос показал, что процент украинцев, желающих вернуться из-за границы, вырос до 64% в 2024 году по сравнению с 55% в предыдущем году. Несмотря на этот рост, показатель остается ниже 75%, зафиксированный в 2023 году.

Кроме того, общий индекс возвращения снизился, что свидетельствует о том, что Европейский Союз все чаще воспринимается как место долгосрочного проживания для многих украинцев.