Європейський Союз спостерігає помітне зростання кількості запитів на отримання притулку від громадян України. У першій половині 2025 року кількість заявок зросла майже на третину.

Понад 16 000 українців попросили притулку в ЄС та Швейцарії – це на 29% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Агентства ЄС з питань надання притулку (EUAA).

Читайте також "Недружня риторика зростає": Польща може обмежити вивчення української мови в школах

Яку країну українці найчастіше обирають для притулку?

У звіті EUAA повідомляється, що за перші шість місяців цього року громадяни України подали майже 16 000 заяв про надання притулку. Це сталося в той час, коли загальна кількість заяв про надання притулку в ЄС значно зменшилася, знизившись на 23% – до 399 000.

Майже половину всіх запитів на притулок від громадян України отримала Франція, тоді як Польща повідомила про понад 5 000 заяв на притулок від українців з початку 2025 року.

Франція останнім часом привертає особливу увагу громадян України – більшість заяв на отримання статусу шукача притулку припадає саме на цю країну,

– йдеться у повідомленні.

Тим часом приблизно 4,3 мільйона українців мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Увага: статус шукача притулку надає такі права, як доступ до охорони здоров'я, працевлаштування та легального проживання. Єврокомісія продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.

Водночас у першій половині 2025 року найбільшу групу шукачів притулку в ЄС та Швейцарії становили громадяни Венесуели – близько 50 000 осіб. Іспанія стала країною з найбільшою кількістю заяв від венесуельців за цей період.

Які настрої панують серед біженців в ЄС?

Багато українців, які отримали притулок за кордоном, висловлюють сильне бажання повернутися на батьківщину. Однак, низка факторів ускладнює їхню можливість зробити це. Чинники можна розділити на дві окремі групи: ті, що сприяють репатріації, і ті, що діють як стримувальні фактори.

Нещодавнє опитування показало, що відсоток українців, які бажають повернутися з-за кордону, зріс до 64% у 2024 році порівняно з 55% у попередньому році. Попри це зростання, показник залишається нижчим за 75%, зафіксований у 2023 році.

Крім того, загальний індекс повернення знизився, що свідчить про те, що Європейський Союз все частіше сприймається як місце довгострокового проживання для багатьох українців.