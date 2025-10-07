Значительное количество украинцев, проживающих в Польше, имеют стабильную работу, однако лишь незначительная часть из них чувствует себя полностью интегрированными в местную общину. Такая нехватка может иметь последствия для польской экономики, особенно в отраслях, где есть нехватка кадров.

Текущая статистика показывает цифры, которые свидетельствуют о том, что немало украинских мигрантов воспринимает свое пребывание в Польше как временное. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование Gremi Personal.

Как украинцы чувствуют себя в Польше?

Недавнее исследование показало, что в то время, как 80% украинцев, проживающих в Польше, имеют стабильную работу, только 11% чувствуют себя полностью интегрированными в польское общество. Такая диспропорция свидетельствует о том, что многие украинские мигранты рассматривают свое пребывание в Польше как временное.

Опрос также показывает, что 17,9% респондентов намерены вернуться в Украину как можно быстрее, а еще 10,4% рассматривают свой переезд в Польшу как краткосрочную сделку.

45,3% опрошенных не определились со своими будущими планами, решив подождать, как будет развиваться ситуация. И только 13,2% выразили готовность остаться на постоянное место жительства при благоприятных условиях.

Основные барьеры интеграции:

социальная изоляция,

предвзятое отношение местного населения.

Почти половина украинцев редко или никогда не общаются с поляками вне своего рабочего места. А 69% респондентов сообщили, что сталкивались со случаями предвзятого отношения или неуважения во время общения.

Почему рынку труда Польши выгодны украинцы?