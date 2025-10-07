Временные или полноправные жители: украинцы рассказали, как чувствуют себя в Польше
- 80% украинцев в Польше имеют стабильную работу, но только 11% чувствуют себя интегрированными в общество.
- 17,9% планируют вернуться в Украину как можно быстрее, тогда как 13,2% готовы остаться на постоянное место жительства.
Значительное количество украинцев, проживающих в Польше, имеют стабильную работу, однако лишь незначительная часть из них чувствует себя полностью интегрированными в местную общину. Такая нехватка может иметь последствия для польской экономики, особенно в отраслях, где есть нехватка кадров.
Текущая статистика показывает цифры, которые свидетельствуют о том, что немало украинских мигрантов воспринимает свое пребывание в Польше как временное. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование Gremi Personal.
Читайте также Одна из стран ЕС планирует увеличить выплаты для беженцев: какое условие придется выполнить
Как украинцы чувствуют себя в Польше?
Недавнее исследование показало, что в то время, как 80% украинцев, проживающих в Польше, имеют стабильную работу, только 11% чувствуют себя полностью интегрированными в польское общество. Такая диспропорция свидетельствует о том, что многие украинские мигранты рассматривают свое пребывание в Польше как временное.
Опрос также показывает, что 17,9% респондентов намерены вернуться в Украину как можно быстрее, а еще 10,4% рассматривают свой переезд в Польшу как краткосрочную сделку.
45,3% опрошенных не определились со своими будущими планами, решив подождать, как будет развиваться ситуация. И только 13,2% выразили готовность остаться на постоянное место жительства при благоприятных условиях.
Основные барьеры интеграции:
- социальная изоляция,
- предвзятое отношение местного населения.
Почти половина украинцев редко или никогда не общаются с поляками вне своего рабочего места. А 69% респондентов сообщили, что сталкивались со случаями предвзятого отношения или неуважения во время общения.
Почему рынку труда Польши выгодны украинцы?
По состоянию на конец второго квартала 2025 года иностранцы сыграли решающую роль в укреплении польской экономики: по официальным данным, 1,67 миллиона иностранцев были трудоустроены, что на 5,5% больше, чем в прошлом году. Среди этих работников украинцы составляют наибольшую группу, которая насчитывает 714 900 человек – 67% всех иностранных работников в Польше.
Иностранные работники преимущественно занимают должности, которые местные жители часто считают менее привлекательными, особенно в физически тяжелых и низкооплачиваемых секторах, пишет Poland Insight.
Несмотря на низкий уровень безработицы в Польше, страна продолжает сталкиваться с дефицитом рабочей силы в таких ключевых отраслях, как строительство, производство и сфера услуг. Эксперты предупреждают, что без привлечения иностранной рабочей силы многим секторам будет трудно заполнить основные вакансии.
Что следует учесть работникам в Польше?
Польша вводит ежемесячные проверки для мониторинга официального статуса трудоустройства иностранных работников, в частности украинцев.
Власти делают это для того, чтобы бороться с нелегальным трудоустройством.