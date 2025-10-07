Тимчасові чи повноправні мешканці: українці розповіли, як відчувають себе у Польщі
- 80% українців у Польщі мають стабільну роботу, але лише 11% відчувають себе інтегрованими в суспільство.
- 17,9% планують повернутися в Україну якнайшвидше, тоді як 13,2% готові залишитися на постійне місце проживання.
Значна кількість українців, які проживають у Польщі, мають стабільну роботу, однак лише незначна частина з них відчуває себе повністю інтегрованими в місцеву громаду. Такий брак може мати наслідки для польської економіки, особливо в галузях, де є нестача кадрів.
Поточна статистика показує цифри, які свідчать про те, що чимало українських мігрантів сприймає своє перебування в Польщі як тимчасове. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження Gremi Personal.
Читайте також Одна з країн ЄС планує збільшити виплати для біженців: яку умову доведеться виконати
Як українці відчувають себе у Польщі?
Нещодавнє дослідження показало, що в той час, як 80% українців, які проживають у Польщі, мають стабільну роботу, лише 11% відчувають себе повністю інтегрованими в польське суспільство. Така диспропорція свідчить про те, що багато українських мігрантів розглядають своє перебування в Польщі як тимчасове.
Опитування також показує, що 17,9% респондентів мають намір повернутися в Україну якнайшвидше, а ще 10,4% розглядають свій переїзд до Польщі як короткострокову угоду.
45,3% опитаних не визначилися зі своїми майбутніми планами, вирішивши почекати, як розвиватиметься ситуація. І лише 13,2% висловили готовність залишитися на постійне місце проживання за сприятливих умов.
Основні бар'єри інтеграції:
- соціальна ізоляція,
- упереджене ставлення місцевого населення.
Майже половина українців рідко або ніколи не спілкуються з поляками поза межами свого робочого місця. А 69% респондентів повідомили, що стикалися з випадками упередженого ставлення або неповаги під час спілкування.
Чому ринку праці Польщі вигідні українці?
Станом на кінець другого кварталу 2025 року іноземці відіграли вирішальну роль у зміцненні польської економіки: за офіційними даними, 1,67 мільйона іноземців були працевлаштовані, що на 5,5% більше, ніж торік. Серед цих працівників українці становлять найбільшу групу, яка налічує 714 900 осіб – 67% усіх іноземних працівників у Польщі.
Іноземні працівники переважно обіймають посади, які місцеві жителі часто вважають менш привабливими, особливо у фізично важких і низькооплачуваних секторах, пише Poland Insight.
Попри низький рівень безробіття в Польщі, країна продовжує стикатися з дефіцитом робочої сили в таких ключових галузях, як будівництво, виробництво та сфера послуг. Експерти попереджають, що без залучення іноземної робочої сили багатьом секторам буде важко заповнити основні вакансії.
Що слід врахувати працівникам у Польщі?
Польща запроваджує щомісячні перевірки для моніторингу офіційного статусу працевлаштування іноземних працівників, зокрема українців.
Влада робить це для того, щоб боротися з нелегальним працевлаштуванням.