Выплаты "800+" для украинцев в Польше под угрозой: новое заявление президента Навроцкого
- Президент Польши готов обсудить изменения в программе помощи "800+", которая поддерживает семьи с детьми.
- С 1 июня 2025 года условия выплаты уже претерпели изменения. А теперь предлагается, чтобы выплаты предоставлялись только трудоустроенным родителям.
Президент Польши Кароль Навроцкий выразил готовность обсудить потенциальные изменения в программе помощи "800+". Этот пересмотр охватит как украинских беженцев, так и другие группы, которые получают поддержку, но не всегда в ней нуждаются.
В своем заявлении глава польского государства, что любые нововведения будут происходить на основе четко определенной стратегии, а не ситуативных решений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Polsat.
Что предлагают в рамках "800+"?
Программа "800+" в Польше направлена на поддержку семей с детьми, в том числе украинских беженцев.
Согласно действующим правилам, родители или опекуны детей в возрасте до 18 лет имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 800 злотых на ребенка.
Однако, с 1 июня 2025 года уже были введены новые условия программы "800+" специально для украинцев. Чтобы получить право на эту соцвыплату, дети должны посещать польскую школу или детский сад, за исключением тех, кто учится дома.
Отменят ли украинцам выплату "800+" в Польше?
PSL сейчас обсуждает предложение оставить выплаты в размере 800+ исключительно для трудоустроенных родителей или опекунов. Между тем лица других категорий будут иметь право на социальную помощь по отдельным программам.
Польская демографическая политика должна внедряться планово и логично,
– подчеркнул Навроцкий.
В недавнем заявлении лидер партии Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что приоритет трудоустроенных лиц должен стать главной стратегией для Польши.
Согласно недавнему опросу, 54,4% поляков поддерживают эту инициативу, тогда как 26,5% предпочитают сохранить текущую программу в ее нынешнем виде, а 19,2% – не определились по этому вопросу.