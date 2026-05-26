В Европе новая волна: почему украинцы после 35 лет массово поступают в университеты

Все больше украинцев в странах ЕС после 35 лет снова садятся за студенческие парты. Для многих университет сегодня это уже не только возможность получить новую профессию или европейский диплом, но и шанс легально остаться в Европе после завершения программы временной защиты.

После начала полномасштабной войны миллионы украинцев переехали в страны ЕС. По состоянию на 2026 год более 4,2 миллиона граждан Украины находятся в Европе со статусом временной защиты. Однако все больше стран уже открыто обсуждают, какими будут правила для украинцев после 2027 года.

На этом фоне украинцы начали активно искать альтернативные варианты легального проживания в ЕС. Одним из самых популярных решений стало обучение в европейских университетах – даже в зрелом возрасте.

Почему украинцы после 35 лет снова поступают в университеты?

Еще несколько лет назад обучение после 35 – 40 лет многим казалось скорее исключением. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Для тысяч украинцев в Европе образование стало:

способом получить новую профессию,

шансом изменить карьеру,

возможностью адаптироваться к европейскому рынку труда,

одним из самых стабильных путей легального пребывания в ЕС.

Многие украинцы понимают, что после завершения действия временной защиты правила могут стать более жесткими. Именно поэтому люди начали готовиться заранее и искать долгосрочные варианты проживания. К тому же, студенческий вид на жительство во многих странах ЕС позволяет:

официально жить в стране,

работать,

пользоваться медицинским страхованием,

открывать банковские счета,

арендовать жилье,

в будущем перейти на рабочий или постоянный статус проживания.

Чаще всего в университеты поступают специалисты, которые потеряли работу после переезда, а также украинцы, которые хотят сменить профессию.



Какие последствия это будет иметь для стран ЕС?

Европа сама заинтересована во взрослых студентах Важную роль играет и кадровый дефицит в странах ЕС. В Германии, Польше, Чехии и других государствах активно развивают программы для взрослых студентов в сферах:

IT,

медицины,

логистики,

инженерии,

ухода за пожилыми людьми.

Из-за нехватки работников университеты все чаще открывают вечерние программы, дистанционное обучение, гибридные форматы и короткие профессиональные курсы. Многие программы специально адаптированы для людей, которые совмещают учебу с работой и семьей. Кроме того, в Европе давно изменилось отношение к образованию. Если раньше университет ассоциировался преимущественно с молодежью 18 – 25 лет, то теперь студенты 35+, 40+ и даже старше уже никого не удивляют.

Ранее мы писали, что после начала войны Германия, Польша и Чехия приняла наибольшее количество украинских беженцев. В то же время украинские работники существенно поддерживают экономики этих стран, заполняя дефицит рабочей силы в таких сферах, как промышленность, логистика, строительство и сфера услуг.