В Германии начались разговоры о том, чтобы отменить финансовую поддержку для украинских мужчин призывного возраста. Эти изменения могут коснуться более 150 000 человек.

Эксперт по внешней политике Штефан Майер требует, чтобы украинские мужчины призывного возраста в Германии больше не получали помощь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BILD.

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Сколько украинских мужчин получают выплаты в Германии?

Журналисты сообщили, что с начала полномасштабной войны из Украины в Германию приехали 304 144 украинских мужчин призывного возраста. При этом 49,54% из них получают социальную помощь – такие данные были по состоянию на 14 июня 2025 года.

Но эксперт по внешней политике Штефан Майер заявил, что украинские мужчины якобы "не имеют" права получать финансовую помощь.

Гражданскую помощь для украинцев-мужчин призывного возраста наконец нужно отменить. Если почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают от нас социальные выплаты, то что-то не так. Эта группа людей не имеет права на эту социальную помощь и должна или работать здесь, в Германии, или проходить военную службу в Украине,

– заявил он.

Как отреагировало посольство Украины на идею отмены выплат для мужчин в Германии?

Посольство Украины отметило, что проживание украинских мужчин за рубежом не запрещено законом.

Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Проживание украинских мужчин за рубежом не запрещено. Для выезда нужны соответствующие документы,

– объяснили в посольстве Украины.

Кроме того, в посольстве добавили, что значительная часть мужчин, проживающих в Германии, находятся там легально и зарегистрированы в системе воинского учета.