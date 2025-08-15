Десятки тысяч украинцев в США уже 15 августа начнут терять свою правовую защиту. Если администрация Дональда Трампа не примет меры, эти люди станут нелегалами, следовательно, им грозят арест и депортация.

В общем под угрозой 120 тысяч граждан Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как беженцы в США могут стать нелегалами?

В целом эта проблема касается украинцев, прибывших в США в рамках программы "Объединение для Украины" после 16 августа 2023 года.

Эта программа была создана во времена президентства Байдена. Украинцам выдавали двухлетний статус, известный как гуманитарное освобождение, с возможностью обновления. Но при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет.

Однако когда Трамп стал президентом, то закрыл программу и прекратил выдавать продолжение для людей, чьи разрешения на работу заканчивались.

В общем, примерно четверть миллиона украинцев приехали в США в рамках программы "Объединение для Украины". Те, кто приехали до 16 августа 2023 года, все еще охвачены отдельной программой, которая называется "временный защищенный статус". Но примерно 120 000 человек, которые прибыли в этот день или позже, будут находиться в стране нелегально с момента окончания срока действия их гуманитарного разрешения,

– объяснили в WSJ.

Поэтому если администрация не предпримет никаких действий, украинцы, которые находятся в США по этой программе (без наличия других правовых оснований) от 16 августа 2023 года, станут нелегалами. А это – основание для депортации.

Журналисты добавили, что правительство имеет их домашние адреса в своих архивах, поэтому найти и арестовать этих людей будет достаточно легко.