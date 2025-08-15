Десятки тисяч українців у США вже 15 серпня почнуть втрачати свій правовий захист. Якщо адміністрація Дональда Трампа не вживе заходів, ці люди стануть нелегалами, отже їм загрожують арешт та депортація.

Загалом під загрозою 120 тисяч громадян України. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Як біженці у США можуть стати нелегалами?

Загалом ця проблема стосується українців, які прибули до США у рамках програми "Об'єднання для України" після 16 серпня 2023 року.

Ця програма була створена за часів президентства Байдена. Українцям видавали дворічний статус, відомий як гуманітарне звільнення, з можливістю поновлення. Але за умови, що вони знайдуть приватного американського спонсора, який їх прийме.

Проте коли Трамп став президентом, то закрив програму та припинив видавати продовження для людей, чиї дозволи на роботу закінчувалися.

Загалом, приблизно чверть мільйона українців приїхали до США в рамках програми "Об'єднання для України". Ті, хто приїхали до 16 серпня 2023 року, все ще охоплені окремою програмою, яка називається "тимчасовий захищений статус". Але приблизно 120 000 осіб, які прибули в цей день або пізніше, будуть перебувати в країні нелегально з моменту закінчення терміну дії їхнього гуманітарного дозволу,

– пояснили у WSJ.

Тож якщо адміністрація не вчинить жодних дій, українці, які перебувають у США за цією програмою (без наявності інших правових підстав) від 16 серпня 2023 року, стануть нелегалами. А це – підстава для депортації.

Журналісти додали, що уряд має їхні домашні адреси у своїх архівах, тому знайти та заарештувати цих людей буде досить легко.