У Сполучених Штатах значна кількість українців не ознайомлена з чинним імміграційним законодавством, що призводить до прикрих випадків "вигнання". 24 Канал розглядає ключові причини, що призводять до депортації іноземних громадян з США.

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Насамперед варто пам'ятати, що є дві основні підстави для депортації, які існують у кожній країні:

порушення міграційного законодавства;

скоєння злочинів на території країни.

Коли передбачена депортація з США

Розглянемо детальніше випадки, які можуть призвести до депортації іноземців зі США:

Домашнє насильство, переслідування, злочини проти дітей, порушення судових наказів, орієнтованих на захист інших громадян. Шахрайство під час міграції, незаконне використання віз, дозволів та інших документів на в'їзд. Порушення неімміграційного статусу.

Контрабанда (враховуючи співучасть шляхом підтримки, примушування, допомоги або будь-якого іншого сприяння).

Фіктивний шлюб.

Шахрайство з документами.

Неправомірне представлення громадянином США.

Шпигунство, саботаж та будь-яка передача інформації, що є важливою для національної безпеки.

Участь у всіх формах геноциду.

Незаконна участь у виборах.

Додаткові підстави для депортації

Наркотична залежність або зловживання іншими речовинами, що підлягають контролю.

Нездатність зареєструвати зміну адреси (якщо немає доказів, що порушення сталося ненавмисно).

Діяльність, яка потенційно несе загрозу або справляє негативний вплив на міжнародну політику США.

Витрати коштів з державного бюджету, що не можуть бути обґрунтовані.

Слід додати, що в лютому 2025 року США призупинило прийом міграційних заяв від українців.