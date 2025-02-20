Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство внутрішньої безпеки США в коментарі "Голосу Америки".

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Які міграційні програми у США було заморожено

США призупинили розгляд імміграційних заяв, поданих мігрантами з України та низки інших країн, які отримали дозвіл на в’їзд за спеціальними програмами, запровадженими адміністрацією Джо Байдена.

У відомстві повідомили, що це рішення стосується, зокрема, мігрантів, які приїхали за програмою "Єднання заради України" (U4U).

Це адміністративне призупинення всіх запитів, що очікують розгляду, на отримання запитів на зміну статусу від Служби громадянства та імміграції США (USCIS) для учасників програм "Єднання заради України" (U4U), а також програми для гаїтян, кубинців, нікарагуанців та венесуельців чи за програмою возз’єднання сімей (FRP),

– зазначила пресслужба відомства.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США пояснили таке призупинення необхідністю додаткової перевірки, метою якої є запобігання шахрайству та усунення можливих загроз національній безпеці.

Це означає, що Служба громадянства та імміграції США тимчасово не розглядатиме жодних заявок на зміну імміграційного статусу осіб, які прибули до США за програмами гуманітарного пароля, зокрема U4U. Заявки залишатимуться без розгляду до завершення перевірки щодо потенційних ризиків.

"Це означає, що, ймовірно, від сьогоднішнього дня ми очікуємо на значні затримки в обробці всіх заявок", – пояснила імміграційна адвокатеса, почесна консулка України у Філадельфії Ірина Мазур.

Як можна поновити свій статус

Українці, які перебувають у США, все ще можуть поновити свій статус через програму Temporary Protected Status (TPS), про продовження якої до жовтня 2026 року в середині січня оголосило Міністерство внутрішньої безпеки США за адміністрації Байдена.

Мазур наголошує, що програма TPS наразі захищена законодавством.

Завжди існує напруга між політикою та законом, і ця напруга вирішуватиметься у встановленому порядку... Є налагоджені юридичні канали, через які можна оскаржувати певні документи, певні нормативні акти... Тож справа не в тому, що всі пільги скасовано. На цьому етапі ми маємо перешкоду на шляху захисту прав громадян України та інших країн,

– заявила Мазур.

За інформацією CBS News, рішення про "адміністративну паузу" щодо всіх "запитів на зміну іміграційного статусу, які очікують на розгляд" за програмами адміністрації Байдена, було запроваджене меморандумом посадовця Служби громадянства та імміграції США Ендрю Девідсона від 14 лютого.

Мазур зазначила, що для розуміння наслідків цього рішення слід дочекатися офіційного документа. Вона також зауважила, що "внутрішній меморандум не може скасувати будь-які закони, ухвалені Конгресом".

"Я абсолютно переконана, що юридична спільнота, спільнота легальної імміграції у Сполучених Штатах відреагує належним чином", – наголосила адвокатеса.