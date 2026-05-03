Не спешат возвращаться: 10 городов Европы, где украинцы остаются надолго

Переезд в Европу для миллионов украинцев начинался как временное решение. Однако со временем многие находят работу, жилье, новый круг общения – и "временность" постепенно превращается в долгосрочную жизнь.

По данным Евростата, по состоянию на 2024 – 2025 годы миллионы украинцев находятся в странах ЕС под временной защитой.

На этом фоне постепенно меняется сама география украинского присутствия в Европе. Если сначала выбор места жительства часто был случайным или продиктованным наличием временного жилья, то со временем он становится более осознанным – с учетом:

работы,

образования,

инфраструктуры,

качества жизни.

В результате формируется круг городов, которые становятся своеобразными центрами притяжения для украинцев. Именно там чаще всего появляются новые общины, развиваются сервисы на родном языке и возникает ощущение стабильности, из-за чего многие люди решают остаться на дольше.

Какие города и страны выбирают украинцы?

Как пишет РБК-Украина, лидерами среди украинцев остаются Польша и Германия.

Польша: близость и простой старт

Варшава

Польская столица стала главным центром для украинцев. Здесь большой рынок труда – от физической работы до позиций в международных компаниях. В то же время сформировалась мощная украинская инфраструктура: школы, медицинские услуги, бизнесы.

Краков

Город привлекает комфортом и культурной средой. Здесь активно развивается IT-сектор и много студентов, что делает адаптацию быстрее.

Вроцлав

Считается одним из самых открытых к иностранцам городов. Местные власти реализуют интеграционные программы, что важно для семей с детьми.

Германия: стабильность и социальные гарантии

Берлин

Мультикультурная среда и большое количество международных компаний делают город привлекательным для фрилансеров и креативных профессий.

Мюнхен

Один из самых богатых регионов страны с высокими зарплатами и низким уровнем преступности. Подходит для высококвалифицированных специалистов.



Чехия: понятная система и комфорт

Прага

Чешский язык близок к украинскому, что упрощает адаптацию. Город предлагает стабильную экономику, качественную медицину и относительно понятную бюрократию.

Испания: климат и баланс жизни Барселона

Сочетание моря, работы и активной жизни привлекает цифровых кочевников и молодежь.

Валенсия

Более доступная альтернатива Барселоне. Город подходит для семей благодаря спокойному ритму и более низким затратам.

Западная Европа

Амстердам

Высокий уровень английского языка среди населения и развитая экономика делают город привлекательным для международных специалистов.

Лиссабон

Мягкий климат, океан и медленный ритм жизни привлекают тех, кто ищет баланс между работой и отдыхом.

Почему украинцы остаются?

Эксперты отмечают, что выбор города все реже зависит только от зарплаты. Важными становятся другие факторы:

доступ к медицине и образованию;

понятные правила легализации;

наличие украинской общины;

комфорт повседневной жизни.

Именно эти условия формируют ощущение стабильности и безопасности, из-за чего многие украинцы откладывают возвращение домой на неопределенный срок.

Какую страну массово покидают украинцы?

Ранее мы писали, что количество украинцев в Эстонии уменьшилось с 89 тысяч до 25 тысяч из-за возвращения домой и переезда в другие страны ЕС. Основными причинами оттока является стабилизация в Украине, более широкие возможности в других странах ЕС, а также поиск социальной поддержки.