За даними Євростату, станом на 2024 – 2025 роки мільйони українців перебувають у країнах ЄС під тимчасовим захистом.

На цьому тлі поступово змінюється сама географія української присутності в Європі. Якщо спочатку вибір місця проживання часто був випадковим або продиктованим наявністю тимчасового житла, то з часом він стає більш усвідомленим – з урахуванням:

роботи,

освіти,

інфраструктури,

якості життя.

У результаті формується коло міст, які стають своєрідними центрами тяжіння для українців. Саме там найчастіше з'являються нові громади, розвиваються сервіси рідною мовою і виникає відчуття стабільності, через що багато людей вирішують залишитися надовше.

Які міста та країни обирають українці?

Як пише РБК-Україна, лідерами серед українців залишаються Польща та Німеччина.

Польща: близькість і простий старт

Варшава

Польська столиця стала головним центром для українців. Тут великий ринок праці – від фізичної роботи до позицій у міжнародних компаніях. Водночас сформувалася потужна українська інфраструктура: школи, медичні послуги, бізнеси.

Краків

Місто приваблює комфортом і культурним середовищем. Тут активно розвивається IT-сектор і багато студентів, що робить адаптацію швидшою.

Вроцлав

Вважається одним із найбільш відкритих до іноземців міст. Місцева влада реалізує інтеграційні програми, що важливо для родин із дітьми.

Німеччина: стабільність і соціальні гарантії

Берлін

Мультикультурне середовище та велика кількість міжнародних компаній роблять місто привабливим для фрілансерів і креативних професій.

Мюнхен

Один із найзаможніших регіонів країни з високими зарплатами та низьким рівнем злочинності. Підходить для висококваліфікованих спеціалістів.



Які міста та країни обирають українці / Фото Unsplash

Чехія: зрозуміла система і комфорт

Прага

Чеська мова близька до української, що спрощує адаптацію. Місто пропонує стабільну економіку, якісну медицину та відносно зрозумілу бюрократію.

Іспанія: клімат і баланс життя Барселона

Поєднання моря, роботи та активного життя приваблює цифрових кочівників і молодь.

Валенсія

Більш доступна альтернатива Барселоні. Місто підходить для сімей завдяки спокійному ритму та нижчим витратам.

Західна Європа

Амстердам

Високий рівень англійської мови серед населення та розвинена економіка роблять місто привабливим для міжнародних спеціалістів.

Лісабон

М'який клімат, океан і повільніший ритм життя приваблюють тих, хто шукає баланс між роботою та відпочинком.

Чому українці залишаються?

Експерти зазначають, що вибір міста дедалі рідше залежить лише від зарплати. Важливими стають інші фактори:

доступ до медицини та освіти;

зрозумілі правила легалізації;

наявність української громади;

комфорт повсякденного життя.

Саме ці умови формують відчуття стабільності та безпеки, через що багато українців відкладають повернення додому на невизначений термін.

Яку країну масово покидають українці?

Раніше ми писали, що кількість українців в Естонії зменшилася з 89 тисяч до 25 тисяч через повернення додому та переїзд до інших країн ЄС. Основними причинами відтоку є стабілізація в Україні, ширші можливості в інших країнах ЄС, а також пошук соціальної підтримки.