Хто може залишитися без окремого житла?

Як зазначають Новини.LIVE, нові правила передусім стосуються українців без стабільного доходу або тих, хто тривалий час не працює.

У таких випадках держава може перестати оплачувати оренду житла або переглянути обсяг допомоги.

Це не означає виселення, але умови проживання зміняться. Людей можуть переселити у дешевші варіанти – зокрема в гуртожитки або центри тимчасового розміщення.

Рішення про переселення ухвалюють, якщо житло коштує дорожче за встановлені межі або якщо людина не виконує вимоги соціальної системи.

Окремо жорсткіші правила діють для українців, які приїхали після 2025 року. Для них одразу запровадили обмеження у виплатах і жорсткіші умови проживання. Соціальну підтримку прямо пов'язують із працевлаштуванням та участю в інтеграційних процесах.

У деяких регіонах нових біженців одразу направляють у колективні центри. Такий підхід дозволяє швидше розмістити людей і зменшити навантаження на ринок оренди.

Чи змінюється право українців жити в Німеччині?

Попри зміни у правилах підтримки, право перебування для українців залишається. Тимчасовий захист у ЄС і Німеччині продовжили до 4 березня 2027 року, пише Visitukraine.today.

Цей статус дає змогу легально жити в країні, працювати та отримувати базову соціальну підтримку. Його продовжують автоматично, тому повторно подавати документи не потрібно.

Обмеження у виплатах або зміна умов проживання не впливають на сам статус. Навіть у разі скорочення допомоги українці зберігають право залишатися в країні на законних підставах.

Які зміни у виплатах і житлі вже впроваджують?

Правила соціальної підтримки вже змінюють. Якщо раніше держава покривала більшість витрат на проживання, тепер допомогу частіше прив'язують до роботи та активності самої людини.

Зокрема:

посилюють контроль за отримувачами допомоги;

потрібно активно шукати роботу та підтверджувати це;

участь у мовних та інтеграційних програмах стає обов'язковою.

У разі порушення цих вимог виплати можуть скоротити або переглянути. Також можуть змінити умови проживання і переселити людину у соціальне житло або інші дешевші варіанти.

Як змінились правила оренди у Німеччині?

Уряд Німеччини вводить обмеження на індексовані договори, короткострокову оренду та плату за меблі, щоб стримати зростання орендних цін та посилити захист орендарів.

Українці, які орендують житло в Німеччині, будуть підпадати під ті самі нові правила, що й інші орендарі, зокрема обмеження на підвищення орендної плати та захист від виселення.