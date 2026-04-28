Чому в Естонії заборонили росіянам і білорусам купувати житло?

Уряд Естонії пояснює зміни ризиками для національної безпеки на тлі війни Росії проти України, пише ERR.

Міністерство внутрішніх справ Естонії вважає, що нерухомість можуть використовувати не лише як інвестицію, а й для розвідки або впливу.

Право власності не обмежують для вже придбаного майна, а заборона не позбавляє людей наявної нерухомості. Різний підхід до покупців вважають обґрунтованим, адже він базується на об'єктивній загрозі безпеці, а не на колективній відповідальності,

– йдеться у пояснювальній записці.

Чинні правила вже обмежують купівлю в окремих регіонах, зокрема на островах і в прикордонних зонах. Водночас вони не охоплювали квартирну власність, тому частина угод залишалася поза контролем.

Поправки розширюють ці обмеження на квартири. Також вони передбачають перевірку кінцевих власників компаній, щоб унеможливити купівлю через підставні структури.

Окремо закон дозволяє обмежувати купівлю нерухомості для громадян країн, які становлять загрозу для безпеки або громадського порядку. Подібні підходи вже застосовують у країнах Балтії та Північної Європи. Планується, що зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Чи є винятки?

Обмеження не стосуються тих, хто має довгостроковий дозвіл на проживання в Естонії. Такий статус надають після тривалого проживання і перевірок, тому цих людей вважають менш ризиковими.

Вони зможуть і надалі купувати, продавати, орендувати, дарувати та успадковувати нерухомість. Для цієї категорії правила не змінюються. Уряд також зможе надавати індивідуальні дозволи. Їх видаватимуть у виняткових випадках з державних або гуманітарних причин.

До слова, станом на квітень 2025 року серед власників нерухомості в Естонії було понад 36 тисяч громадян Росії та 896 громадян Білорусі, пише The Moscow Times.

За оцінками, нові правила можуть зачепити близько 600 угод на рік і не матимуть відчутного впливу на ринок нерухомості в Естонії.

У якій ще країні заборонили продавати житло росіянам?

У липні 2025 року в Фінляндії почала діяти заборона на купівлю нерухомості для громадян Росії та Білорусі. Таке рішення уряд ухвалив у рамках заходів із посилення національної безпеки.

Міністр оборони Фінляндії назвав рішення важливою реформою. За його словами, необхідність таких обмежень існувала ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.