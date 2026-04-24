Про це розповіла Надзвичайна і Повноважна Посолка Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю виданню "Главком".

Яка ситуація з українськими біженцями в Естонії?

На початку повномасштабного вторгнення до нас приїхало приблизно 89 тисяч українців. Зараз їх залишилося близько 25 тисяч – частина повернулася до України або поїхала до інших країн Європи,

– зазначила дипломатка.

Чому українці виїжджають?

Основними причинами відтоку є:

повернення в Україну після стабілізації ситуації в окремих регіонах;

переїзд до інших країн ЄС із ширшими можливостями для роботи;

адаптація до нових умов життя в Європі та пошук більшої соціальної підтримки.



На сайті уряду Естонії нагадали, що країна залишається відкритою для українців і не змінює своєї політики підтримки. Які умови пропонують тим, хто залишився Попри скорочення кількості біженців, країна продовжує забезпечувати базові можливості для інтеграції:

доступ до освіти;

працевлаштування;

соціальні виплати та підтримку.

Окрему увагу приділяють дітям. Зокрема, в країні діє спеціальна "Школа свободи", де українські учні можуть навчатися за змішаною програмою – з урахуванням українських і естонських стандартів. Це дозволяє дітям не втрачати зв'язок із рідною мовою та культурою, а також полегшує можливе повернення до української системи освіти.

Скільки українських біженців перебуває в ЄС?

Як пише Євростат, у країнах ЄС нині перебуває понад 4 мільйони громадян України зі статусом тимчасового захисту. Найбільшу кількість українців прийняли:

Німеччина – понад 1 мільйон осіб;

Польща – приблизно від 900 тисяч до 1 мільйона;

Чехія – понад 350 тисяч.

Водночас фактична кількість українців у ЄС може бути дещо більшою. Не всі оформлюють тимчасовий захист – частина перебуває за іншими підставами, зокрема через роботу, навчання або возз'єднання з родиною.