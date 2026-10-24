Украинка назвала 5 вещей, которые ее раздражают за границей: что не так с жизнью в Швеции

Переезд в европейскую страну часто ассоциируется с высокими зарплатами, комфортной жизнью и новыми возможностями. Однако для украинцев, оказавшихся за границей из-за войны, повседневная жизнь может оказаться совсем не такой, как ее представляют себе другие.

Украинка, проживающая в Швеции, рассказала о пяти вещах, что больше всего раздражают ее после переезда – от постоянных требований быть благодарной до трудностей с работой. Своими наблюдениями она поделилась в видео на странице BALABOLSKA в TikTok, передает 24 Канал.

Какие 5 вещей больше всего раздражают украинку за границей

Первой проблемой автор видео назвала ожидание, что человек, которому предоставили убежище, должен постоянно демонстрировать благодарность и не жаловаться ни на какие неудобства. По ее словам, порой создается впечатление, что после переезда в Швецию она лишилась права даже пожаловаться на погоду, отсутствие солнца или высокие налоги.

Украинка подчеркнула, что не выбирала эмиграцию по собственному желанию, а была вынуждена покинуть страну в силу обстоятельств. Поэтому она не понимает, почему благодарность за приют должна означать молчаливое согласие с чем-то, что ей не нравится.

Второе распространенное утверждение, которое ее раздражает, касается высоких европейских зарплат. Автор не отрицает, что в Швеции можно хорошо зарабатывать, однако напоминает, что местные цены также высоки. Из-за расходов на повседневную жизнь даже приличный доход не всегда означает финансовую свободу.

Третьим пунктом стали советы чаще выходить из зоны комфорта. По мнению украинки, такие слова неуместны в отношении людей, которым уже пришлось пережить вынужденный переезд и начинать жизнь в другой стране.

Она рассказала, что ее собственное ощущение стабильности исчезло еще в 2014 году. С тех пор, по словам автора, вернуться к привычной комфортной жизни так и не удалось.

Четвертой проблемой стали вопросы о том, почему она до сих пор не нашла высокооплачиваемую работу. Украинка объяснила, что устроиться на работу в Швеции не так просто, особенно когда человек живет не в своей стране и вынужден приспосабливаться к новым условиям.

Пятый пункт касается постоянной необходимости доказывать, что она не просто беженка. Автор подчеркнула, что у нее есть образование, профессия, опыт работы и собственные амбиции, но иногда она чувствует, что к ней относятся в первую очередь как к украинке, получившей убежище.

По ее мнению, подобное отношение может принижать предыдущие достижения человека и создавать дополнительное психологическое давление. В то же время все пять ситуаций она описывает как собственный опыт, с которым могут сталкиваться и другие украинцы за рубежом.

Каковы зарплаты и цены в Швеции

В Швеции действительно достаточно высокий уровень оплаты труда, но и расходы на проживание могут быть значительными. По данным Статистического управления Швеции (SCB), средняя месячная зарплата в 2025 году составляла 42 900 шведских крон до уплаты налогов.

В то же время медианная зарплата, которая лучше отражает типичный уровень заработка, составляла 38 300 крон в месяц. Реальный доход человека зависит от профессии, опыта, региона проживания и налогов.

Отдельной статьей расходов является жилье. По статистике SCB, в 2024 году домохозяйства, снимавшие жилье, тратили на него в среднем около 27% своего располагаемого дохода.

На продукты также нужно закладывать отдельный бюджет. По расчетам Шведского агентства по делам потребителей (Konsumentverket), в 2026 году питание одного взрослого человека может стоить примерно 2 730 крон в месяц при условии преимущественно домашнего приготовления пищи.

Поиск работы для украинцев также имеет свои особенности. По информации Государственной службы занятости Швеции (Arbetsförmedlingen), граждане Украины, получившие временную защиту, имеют право работать и могут обращаться за помощью в трудоустройстве. Однако доступные программы поддержки зависят от индивидуальных обстоятельств и регистрации человека в стране.

Какой климат в Швеции и почему не хватает солнца

Еще одна особенность жизни в Швеции, о которой упомянула украинка, – недостаток солнечного света. Особенно ощутимо это может быть осенью и зимой, когда световой день становится значительно короче.

По данным Шведского метеорологического и гидрологического института (SMHI), продолжительность светового дня существенно различается в зависимости от региона. На юге страны она колеблется примерно от 7 часов зимой до 17 часов летом.

На крайнем севере контраст еще более заметный. Зимой там на несколько недель наступает полярная ночь, когда солнце вообще не поднимается над горизонтом, а летом наблюдается полярный день.

Климат также различается: в южных районах зимы мягче, тогда как на севере холодный период длится дольше. Поэтому условия жизни в Стокгольме, Мальме или городах за Полярным кругом могут существенно отличаться.

Для украинцев, привыкших к другой продолжительности светового дня и погодным условиям, адаптация к шведскому климату может стать еще одним испытанием наряду с поиском работы, жилья и обустройством повседневной жизни.