Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что значительное количество украинских беженцев в Польше вряд ли вернется на родину, даже в случае заключения мирного соглашения. Такая тенденция объясняется их успешной интеграцией на польском рынке труда.

Это выгодно и Польше, ведь украинцы стали важным фактором оживления местного рынка труда и стимулирования экономического роста. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Вернутся ли украинские беженцы из Польши?

Польша продолжает принимать около 1 миллиона украинских беженцев, которые ищут безопасности после полномасштабного вторжения России.

Аналитики агентства Fitch сообщают, что эти беженцы сделали значительный вклад в оживление напряженного рынка труда Польши и стимулирование экономического роста. Прогнозируют, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

Мы не видим, что это сильно изменится, поскольку они очень хорошо интегрировались в польский рынок труда. Поэтому даже если завтра будет объявлено перемирие, мы не видим, чтобы много украинских беженцев вернулись в Украину,

– сказал аналитик Fitch Ratings по вопросам Польши Милан Трайкович.

Эксперты прогнозируют, что значительное количество этих украинских мигрантов останется в Польше. И это существенно повлияет на польский рынок труда и будет способствовать росту ВВП, наряду с другими макроэкономическими и фискальными показателями.



Вернутся ли украинские беженцы из Польши / Фото Pixabay

Почему Польше это выгодно?

Аналитики Fitch Ratings заявляют об экономическом росте Польши на уровне 3% как на 2025, так и на 2026 годы, с небольшим увеличением до 3,1% в 2027 году. Польское правительство установило собственные ожидания роста на уровне 3,4%, 3,5% и 3,0% на те же годы.

Польское правительство оптимистично настроено относительно того, что ожидаемый экономический рост поможет решить проблему дефицита бюджета, который в прошлом году достиг 6,6% ВВП, не достигнув целевого показателя в 5,7%, установленного правительством в плане бюджетной консолидации. Власти обязались сократить дефицит до уровня ниже 3% до 2028 года.

