Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що значна кількість українських біженців у Польщі навряд чи повернеться на батьківщину, навіть у разі укладення мирної угоди. Така тенденція пояснюється їхньою успішною інтеграцією на польському ринку праці.

Це вигідно і Польщі, адже українці стали важливим чинником пожвавлення місцевого ринку праці та стимулювання економічного зростання. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чи повернуться українські біженці з Польщі?

Польща продовжує приймати близько 1 мільйона українських біженців, які шукають безпеки після повномасштабного вторгнення Росії.

Аналітики агентства Fitch повідомляють, що ці біженці зробили значний внесок у пожвавлення напруженого ринку праці Польщі та стимулювання економічного зростання. Прогнозують, що ця тенденція збережеться і надалі.

Ми не бачимо, що це сильно зміниться, оскільки вони дуже добре інтегрувалися в польський ринок праці. Тож навіть якщо завтра буде оголошено перемир'я, ми не бачимо, щоб багато українських біженців повернулися до України,

– сказав аналітик Fitch Ratings з питань Польщі Мілан Трайкович.

Експерти прогнозують, що значна кількість цих українських мігрантів залишиться в Польщі. І це суттєво вплине на польський ринок праці та сприятиме зростанню ВВП, поряд з іншими макроекономічними та фіскальними показниками.



Чи повернуться українські біженці з Польщі / Фото Pixabay

Чому Польщі це вигідно?

Аналітики Fitch Ratings заявляють про економічне зростання Польщі на рівні 3% як на 2025, так і на 2026 роки, з невеликим збільшенням до 3,1% у 2027 році. Польський уряд встановив власні очікування зростання на рівні 3,4%, 3,5% та 3,0% на ті ж роки.

Польський уряд оптимістично налаштований щодо того, що очікуване економічне зростання допоможе розв'язати проблему дефіциту бюджету, який торік сягнув 6,6% ВВП, не досягнувши цільового показника у 5,7%, встановленого урядом у плані бюджетної консолідації. Влада зобов'язалася скоротити дефіцит до рівня нижче 3% до 2028 року.

