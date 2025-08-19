У 2025 році правила в'їзду у Польщу залишаються спрощеними, і особливо для тих, хто перетинає кордон через війну, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Навмисно: навіщо біженці в Австрії провалюють мовні іспити

Скільки можна перебувати у Польщі без візи?

Громадянам України для подорожі до Польщі не потрібна віза – знадобиться тільки біометричний закордонний паспорт. Дозволений термін перебування у країні становить 90 днів у випадку, якщо ви їдете до країни з туристичною метою, пише Visit Ukraine.

Але громадяни України та їхні чоловіки й дружини, що їдуть до Польщі внаслідок російської агресії, можуть перебувати на території Польщі легально значно довше – протягом 18 місяців. Це стосується осіб, що прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і хочуть залишитися у країні.

Втім, для того, аби легально перебувати у Польщі півтора року, потрібно дотриматися кількох умов, пише gov.pl.

в'їхати до Польщі безпосередньо з України після повномасштабного вторгнення;

під час проходження прикордонного контролю у пункті пропуску має зареєструвати комендант Прикордонної служби.

Якщо під час проходження прикордонного контролю вас не зареєстрували, ви маєте подати клопотання про надання персонального номера PESEL у муніципалітет міста, що якого ви приїхали – і зробити це потрібно протягом 60 днів після прибуття до Польщі.

Якщо ваше перебування в Польщі є легальним, можна одержати дозвіл на тимчасове проживання – для того, аби його отримати, потрібно також подати клопотання. І він надасть дозвіл проживати у Польщі протягом 3 років від моменту видачі.

До слова, раніше ми вже розповідали, хто може отримати карту побиту в Польщі в 2025 році.