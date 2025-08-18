Карта побиту – це офіційний документ, що підтверджує легальне перебування іноземця в Польщі протягом певного періоду, повідомляє 24 Канал. В країні вона служить посвідченням особи і видається на підставі дозволу на тимчасове чи постійне проживання.

Які є види дозволу на проживання?

Існує три основні типи дозволу не перебування у Польщі, пише "Бачинський та партнери".

Дозвіл на тимчасове перебування (Karta Pobytu Czasowego) – його видають на термін до 3 років людям, що приїздять на роботу, навчання, возз'єднання з сім'єю чи для відкриття бізнесу.

Карта сталого побиту (Karta Stałego Pobytu) – її видають на необмежений термін іноземцям з польським корінням, що тривалий час проживають у Польщі чи отримали дозвіл на постійне проживання.

– її видають на необмежений термін іноземцям з польським корінням, що тривалий час проживають у Польщі чи отримали дозвіл на постійне проживання. Карта довготермінового резидента ЄС (EU Long-Term Resident Card) – цей документ дозволяє жити та працювати не тільки у Польщі, але й в інших країнах ЄС із дотриманням певних умов.

Хто може оформити карту побиту?

Право оформити карту побиту з українців мають:

громадяни іншої країни, що офіційно працюють на території Польщі та мають довгостроковий контракт;

чоловік чи дружина громадянина Польщі;

чоловік чи дружина громадянина іншої країни, що має статус ПМЖ за програмою возз'єднання сім'ї;

студент, прийнятий на денну форму навчання в університет чи довгострокові курси польської та іншої мови;

іноземець, що має власний бізнес на території Польщі.

біженці або люди з іншим спеціальним статусом у Польщі.

Що потрібно знати українцям, що подаються на карту побиту в Польщі?

Експерт з міграційних питань Олександр Джурило розповів Polske Radio, що процедура отримання карти побиту залежить від кількох чинників.

По-перше, від воєводства: у Мазовецькому, зокрема у Варшаві, вимоги одні з найжорсткіших. В інших регіонах органи, які розглядають справи (уженди), ставляться до цього дещо простіше — це вже добре відомо українцям у Польщі,

– розповів він.

Окрім того, потрібно враховувати тип карти побиту, адже найскладніше отримати карту за роботою, і тут без допомоги роботодавця чи кваліфікованого юриста не обійтися. А ось карти для возз'єднання з сім'єю чи ведення бізнесу оформити легше, адже для українців діють спрощені процедури.

Окрім того, експерт радить вже зараз оформлювати карту побиту тим, хто має цю можливість – адже вона дає дозвіл на перебування і роботу до трьох років, а це стабільність і впевненість. Захист для українців точно подовжать до 4 березня 2026 року, але що буде далі – невідомо. І якщо відкладати на останній момент, багато українців подадуться одночасно, і розгляд справ затягнеться.

