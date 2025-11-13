Цю інформацію офіційно спростували у Центрі протидії дезінформації, передає 24 Канал.

Як з'явився фейк?

На низці проросійських каналів у соцмережах з'явилися повідомлення, що влада Португалії нібито "скасовує спеціальні закони" та "виганяє 60 тисяч українців". Як "доказ" вони наводять скриншот новини польського видання з заголовком про "втрату тимчасового захисту".



Як з'явився фейк / Фото Центру протидії дезінформації

Що відбувається насправді?

Насправді жодних депортацій не відбувається і навіть не планується. Як пише видання Sicnoticias.pt, португальське Агентство з питань інтеграції, міграції та притулку (AIMA) справді проводить перевірку близько 65 тисяч дозволів на тимчасовий захист, виданих ще у 2022 році.

Це робиться на вимогу Єврокомісії, щоб переконатися, що всі документи оформлені належним чином. Мовиться лише про оновлення даних та підтвердження легального статусу, а не про скасування захисту чи видворення українців. Українці в Португалії залишаються під захистом ЄС, який продовжено до березня 2026 року.

Подібні маніпуляції – частина інформаційної кампанії Кремля. Її мета – створити уявлення, що Європа нібито "втомилася від українців" і "позбувається біженців". Насправді ж країни ЄС продовжують програми підтримки, а оновлення документів – це звичайна адміністративна процедура, передбачена законодавством.

