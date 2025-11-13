Эту информацию официально опровергли в Центре противодействия дезинформации, передает 24 Канал.

Как появился фейк?

На ряде пророссийских каналов в соцсетях появились сообщения, что власти Португалии якобы "отменяют специальные законы" и "выгоняют 60 тысяч украинцев". В качестве "доказательства" они приводят скриншот новости польского издания с заголовком о "потере временной защиты".



Как появился фейк / Фото Центра противодействия дезинформации

Что происходит на самом деле?

На самом деле никаких депортаций не происходит и даже не планируется. Как пишет издание Sicnoticias.pt, португальское Агентство по вопросам интеграции, миграции и убежища (AIMA) действительно проводит проверку около 65 тысяч разрешений на временную защиту, выданных еще в 2022 году.

Это делается по требованию Еврокомиссии, чтобы убедиться, что все документы оформлены надлежащим образом. Говорится только об обновлении данных и подтверждении легального статуса, а не об отмене защиты или выдворении украинцев. Украинцы в Португалии остаются под защитой ЕС, который продлен до марта 2026 года.

Подобные манипуляции – часть информационной кампании Кремля. Ее цель – создать представление, что Европа якобы "устала от украинцев" и "избавляется от беженцев". На самом же деле страны ЕС продолжают программы поддержки, а обновление документов – это обычная административная процедура, предусмотренная законодательством.

Какова роль украинских беженцев в ЕС?