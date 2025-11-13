О ситуации сообщила мать одного из учеников Дарья Волкова в соцсети, однако впоследствии удалила сообщение. На инцидент в школе отреагировали в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета, передает 24 Канал.

Что о войне рассказала учительница детям?

В лицее №23 в Днепре на уроке английского языка сын Дарьи Волковой, мол, услышал от учительницы утверждение, что война началась, потому что "украинцы восемь лет бомбили россиян на Донбассе".

Волкова впоследствии удалила свое сообщение, объяснив "что испугалась за своего сына". Она отметила, что "сказала вслух то, о чем многие молчат". Мать ученика сначала не обратилась к директору школы, поскольку другие случаи свидетельствуют, что подобные жалобы "не привели к положительным результатам".

В Департаменте гуманитарной политики города подтвердили, что проверяют информацию и уже проинформировали об инциденте соответствующие службы.

Там отметили, что учебный процесс в школах города происходит в соответствии с государственными стандартами и направлен на воспитание уважения к Украине, законам и ее гражданам.

После стало известно, что учительница подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Последние случаи российской пропаганды