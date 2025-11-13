Про ситуацію повідомила мати одного з учнів Дар'я Волкова у соцмережі, проте згодом видалила допис. На інцидент у школі відреагували в Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради, передає 24 Канал.

Що про війну розповіла вчителька дітям?

У ліцеї №23 у Дніпрі на уроці англійської мови син Дар'ї Волкової, мовляв, почув від учительки твердження, що війна почалася, бо "українці вісім років бомбили росіян на Донбасі".

Волкова згодом видалила свій допис, пояснивши "що злякалась за свого сина". Вона зазначила, що "сказала вголос те, про що багато хто мовчить". Мати учня спочатку не звернулася до директора школи, оскільки інші випадки свідчать, що подібні скарги "не привели до позитивних результатів".

У Департаменті гуманітарної політики міста підтвердили, що перевіряють інформацію і вже поінформували про інцидент відповідні служби.

Там наголосили, що навчальний процес у школах міста відбувається відповідно до державних стандартів і спрямований на виховання поваги до України, законів та її громадян.

Опісля стало відомо, що вчителька подала заяву про звільнення за власним бажанням.

