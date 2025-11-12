Однак днями стався гучний скандал. Журналіст Юрій Смирнов нагадав, що Ангеліна Пичик – колишня телеведуча проросійських пропагандистських телеканалів NewsOne та "Наш". Та порадив українським брендам і публічним особам зважати на репутаційні ризики.

Зверніть увагу Я в а**ї, – Кажанна про скандал з блогеркою Пичик, яка поширювала ворожі наративи

Маркетплейс Rozetka, який рекламувала Ангеліна Пичик, офіційно припинив з нею співпрацю. Однак це не єдиний бренд, який спонсорував блогерку. 24 Канал розповість, які ще магазини й продукти рекламувала одіозна Пичик.

  • NYX Professional Makeup

Одна з останніх співпраць блогерки знімалась за підтримки бренду косметики NYX. Ангеліна запитувала у киянок про спогади дитинства й просила за подарунок відгадати, чим пахне їхній новий продукт.

  • "П'яна вишня"

Ангеліна Пичик пропонувала киянам відгадати, скільки років виповнюється бренду. За правильну відповідь (10 років) вона вручала подарунок.

  • Lay's

Блогерка рекламувала бренд чипсів, зокрема їхні нові смаки.

  • KFC

Мережа закладів швидкого харчування теж співпрацювала з Ангеліною Пичик. Вона провела день з іншою блогеркою та додала у ролик рекламу KFC. До слова, також Пичик рекламувала мережу Greek House.

  • Uklon

Про співпрацю Ангеліни Пичик з цією компанією згадувала воєнна кореспондентка Анна Калюжна. Вона зазначила, що ще рік тому підіймала тему проросійського минулого блогерки.

Пичик абсолютно пох*р, як заробляти гроші. Про що вона сама мені говорила. Аби не важко. Пичик – одна з тих, хто привела в мою країну війну,
вказує Анна Калюжна.

Також блогерка рекламувала інстаграм- та тікток-магазини: ParfumCity, beauty.brands.ukraine, MUST HAVE та інші.

Припускаємо, що деякі бренди на тлі скандалу вже могли попросити прибрати з її соцмереж відео співпраці з ними.

Що не так з Ангеліною Пичик?

Ангеліна Пичик була ведучою шоу на телеканалах NewsOne та "Наш", етери яких заблокували у 2021 та 2022 роках. Власниками каналів був колишній нардеп Євген Мураєв, якого нині підозрюють у державній зраді.

Співведучим Ангеліни Пичик був Макс Назаров. У 2025 році СБУ оголосила йому підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Ангеліна Пичик поширювала ворожі наративи напередодні повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, вона "закликала не жити в напрузі та відмовитися від руху в НАТО". Фактично, Ангеліна Пичик допомагала Росії в інформаційній війні.