Однако на днях произошел громкий скандал. Журналист Юрий Смирнов напомнил, что Ангелина Пичик – бывшая телеведущая пророссийских пропагандистских телеканалов NewsOne и "Наш". И посоветовал украинским брендам и публичным лицам учитывать репутационные риски.

Обратите внимание Я в а**е, – Кажанна о скандале с блогером Пичик, которая распространяла враждебные нарративы

Маркетплейс Rozetka, который рекламировала Ангелина Пичик, официально прекратил с ней сотрудничество. Однако это не единственный бренд, который спонсировал блогера. 24 Канал расскажет, какие еще магазины и продукты рекламировала одиозная Пичик.

NYX Professional Makeup

Одно из последних сотрудничеств блогера снималась при поддержке бренда косметики NYX. Ангелина спрашивала у киевлянок о воспоминаниях детства и просила за подарок отгадать, чем пахнет их новый продукт.

"Пьяная вишня"

Ангелина Пичик предлагала киевлянам отгадать, сколько лет исполняется бренду. За правильный ответ (10 лет) она вручала подарок.

Lay's

Блогерша рекламировала бренд чипсов, в частности их новые вкусы.

KFC

Сеть заведений быстрого питания тоже сотрудничала с Ангелиной Пичик. Она провела день с другой блогером и добавила в ролик рекламу KFC. К слову, также Пичик рекламировала сеть Greek House.

Uklon

О сотрудничестве Ангелины Пичик с этой компанией вспоминала военная корреспондентка Анна Калюжная. Она отметила, что еще год назад поднимала тему пророссийского прошлого блогера.

Пичик абсолютно пох*р, как зарабатывать деньги. О чем она сама мне говорила. Лишь бы не трудно. Пичик – одна из тех, кто привела в мою страну войну,

– указывает Анна Калюжная.

Также блогерша рекламировала инстаграм- и тикток-магазины: ParfumCity, beauty.brands.ukraine, MUST HAVE и другие.

Предполагаем, что некоторые бренды на фоне скандала уже могли попросить убрать из ее соцсетей видео сотрудничества с ними.

Что не так с Ангелиной Пичик?

Ангелина Пичик была ведущей шоу на телеканалах NewsOne и "Наш", эфиры которых заблокировали в 2021 и 2022 годах. Владельцами каналов был бывший нардеп Евгений Мураев, которого сейчас подозревают в государственной измене.

Соведущим Ангелины Пичик был Макс Назаров. В 2025 году СБУ объявила ему подозрение за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Ангелина Пичик распространяла враждебные нарративы накануне полномасштабного российского вторжения. В частности, она "призвала не жить в напряжении и отказаться от движения в НАТО". Фактически, Ангелина Пичик помогала России в информационной войне.