Радостной новостью Гутак поделилась на своей странице в инстаграме.

Марьяна Гутак опубликовала видео, где показалась с округлым животиком. В руках она держит снимок УЗИ. Рядом муж блогерши, Иван Дырив. Он нежно целует жену и держит ее за животик.

Вы знаете, что два года назад я потеряла ребенка. Поэтому этот рассказ я посвящаю всем женщинам, в которых в жизни также была такая потеря. Когда вы думали, что дальше может не быть, или будет очень трудно. Когда в сердце была невероятная боль, мысль о несправедливости, мысли: "почему так?", "почему именно со мной?". Я прожила все это и ни разу не теряла надежды,

– призналась Гутак.

Блогерша добавила, что через два года произошло чудо – она снова забеременела. Сейчас Марьяна не рассекретила пол ребенка, но отметила, что они с мужем уже ее любят.

В комментариях под заметкой люди поздравляют Марьяну и Ивана с будущим пополнением:

"Боже мой! Поздравляем вас. Легкой беременности!"

"Какая замечательная новость. Поздравляю вас! Легкой беременности и здоровья".

"Я плачу, какое это счастье. Обнимаю вас".

"Наши самые искренние поздравления семье Дыривых. Пусть этот ребенок украсит этот мир".

"Подарок судьбы. Поздравляю вас".

Реакция сети на беременность Марьяны Гутак / Скриншоты из инстаграма

Марьяна Гутак потеряла ребенка

В инстаграм-сториз Марьяна Гутак рассказала, что полтора года назад узнала о беременности. Но на 8 неделе блогерша почувствовала сильную боль внизу живота, поэтому пошла делать УЗИ.

Врачи сказали Марьяне и ее мужу, что у ребенка остановилось сердцебиение, что стало шоком для влюбленных, поэтому они поехали к другим врачам, но слышали от них то же самое.

Этот день Гутак называет самым болезненным в своей жизни.