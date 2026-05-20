Об этом стало известно из инстаграма Квитковой. Она опубликовала серию фото и видео из Франции.

Не пропустите Усик появился на дуэли взглядов с Верховеном в образе от DAMIRLI: в чем символизм костюма

Даша Квиткова появилась в Каннах в коротком корсетном платье от украинского бренда STATNAIA, который создает корсеты вручную. Свой образ инфлуенсерка дополнила белыми перчатками и украшениями, в частности колье, а также обула туфли на каблуках в тон. Она элегантно уложила волосы и сделала легкий макияж.

Хайди Клум позировала на фото в темно-коричневом платье с прозрачными вставками и высоким разрезом на ноге. Супермодель накрутила свои длинные волосы и сделала макияж, что гармонично сочетался с образом.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кстати, для красной дорожки 79-го Каннского кинофестиваля Клум выбрала наряд от филиппинского модельера Моник Луилье, созданный специально для нее. Супермодель надела прозрачное кружевное корсетное платье.

Как пишет InStyle, ансамбль сшили из двух частей: корсетный топ в сочетании с юбкой-колоколом, они украшены золотым вышитым кружевом ручной работы от Alençon.

Более эффектным образ стал благодаря большой белой накидке, которая свободно спадала на плечи. Хайди слегка накрутила волосы и сделала бронзовый макияж, а также надела золотое ожерелье.

В каком образе Хайди Клум появилась на Met Gala 2026?

Напомним, 4 мая в Нью-Йорке прошел ежегодный Бал Института костюма музея Метрополитен. Тема нынешнего мероприятия звучала так – "Мода – это искусство".

Образ Хайди Клум стал одним из самых обсуждаемых. Она превратилась в живую статую. Супермодель вдохновилась скульптурой Рафаэля Монти 1847 года – "Завуалированная весталка", вырезанной из белого мрамора.

Образ создавал американский визажист Майк Марино, которого трижды номинировали на Оскар в категории "Лучший грим и прическа". В работе он использовал латекс, спандекс и ткань.