Больше всего обсуждений спровоцировал образ Хайди Клум. Она поразила перевоплощением в настоящую скульптуру. Об этом пишет Variety.

Немецкая супермодель вдохновилась скульптурой Рафаэля Монти 1847 года – "Завуалированная весталка", вырезанной из белого мрамора.

Над созданием образа Хайди Клум работал американский визажист Майк Марино, которого трижды номинировали на Оскар в категории "Лучший грим и прическа". Он перевоплотил модель в образ скульптуры с помощью латекса, спандекса и ткани.

Хайди Клум изменилась до неузнаваемости: она покрасила в серый цвет руки, лицо и даже зубы. А в глаза вставила серые линзы.

Каждая складка, каждое очертание, каждая деталь были тщательно продуманы, чтобы передать силу и мягкость способом, который кажется почти невозможным. Уникальный дизайн, который не просто украшает тело, а превращает его в настоящее искусство,

– поделилась Хайди Клум на своей странице в инстаграме.

Что известно о Met Gala 2026?

В Нью-Йорке, в каждый первый понедельник мая, ежегодно проходит Met Gala. Это традиционный бал Института костюма музея Метрополитен. В этом году тема бала: "Мода – это искусство".

Организаторы предлагали взглянуть на тело как художники смотрят на чистый холст. Каждая звезда делилась, как видит и интерпретирует искусство.

Анна Винтур ежегодно является куратором мероприятия. Вместе с ней на этот раз мероприятие проводили Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. К слову, это первое за 10 лет появление Бейонсе на балу.