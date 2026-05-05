Мировые звезды традиционно собрались Музее искусства Метрополитен, продемонстрировав фантастические образы на красной дорожке, некоторые из которых разбирают на мемы. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Кэти Перри

Кэти Перри вернулась на красную дорожку Met Gala впервые с 2022 года. Артистка надела платье от Стеллы Маккартни, изготовленное на заказ, а свой образ дополнила оригинальными реквизитами: картами Таро и головным убором от Miodrag Guberinic, закрывающий лицо и напоминающий шлем для фехтования.

Сара Полсон

Привлекла внимание и американская актриса Сара Полсон, известная по сериалу "Американская история ужаса". Обладательница премии "Эмми" надела повязку на глаза с деньгами. Она позировала в сером платье от Matières Fécales, сшитом на заказ, и длинных белых перчатках.

Cardi B

Американская рэп-исполнительница Cardi B также ошеломила образом. Она вышла на красную дорожку в платье Marc Jacobs, украшенном кружевом. Наряд имел большие складки вокруг плеч и внизу. Силуэт платья вдохновлен работами немецкого художника Ханса Беллмера.

Бэд Банни

Обладатель премии Грэмми Бэд Банни появился на Met Gala 2026 в образе старшего мужчины: с седой бородой и волосами и тростью. Пуэрто-риканский певец надел черный смокинг собственного дизайна, созданный в сотрудничестве с Zara, который украшал большой бант. Кроме того, он выбрал украшения Cartier.

Хайди Клум

Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум превратила в живую статую. Она позировала перед камерами в эксклюзивном наряде от дизайнера Майка Марино, вдохновленном работами итальянских скульпторов Джузеппе Санмартино и Рафаэля Монти – "Христос в саванне" и "Весталка в завуалированном виде".

Сэм Смит

Сэм Смит, фавориты Met Gala, не разочаровали своим образом и в этом году. Артисты надели плащ-кокон, созданный Кристианом Кованом, который украшали более 230 тысяч кристаллов и бусин, а на голове были перья. Образ Смита напоминал известные работы французского художника Эрте.

Напомним, в 2019 году Сэм Смит попросили использовать к себе местоимения "они", "их". Артисты заявляли, что не чувствуют себя ни мужчиной, ни женщиной, а "находится где-то посередине".

