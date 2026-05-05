Світові зірки традиційно зібралися Музеї мистецтва Метрополітен, продемонструвавши фантастичні образи на червоній доріжці, деякі з яких розбирають на меми. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Разом з донькою: Бейонсе в образі "скелета" з'явилась на Met Gala 2026
Кеті Перрі
Кеті Перрі повернулась на червону доріжку Met Gala вперше з 2022 року. Артистка одягла сукню від Стелли Маккартні, виготовлену на замовлення, а свій образ доповнила оригінальними реквізитами: картами Таро та головним убором від Miodrag Guberinic, що закриває обличчя та нагадує шолом для фехтування.
Меми з Кеті Перрі:
Сара Полсон
Привернула увагу й американська акторка Сара Полсон, відома за серіалом "Американська історія жаху". Володарка премії "Еммі" одягла пов'язку на очі з грошима. Вона позувала у сірій сукні від Matières Fécales, пошитій на замовлення, та довгих білих рукавичках.
Меми з Сарою Полсон:
Cardi B
Американська реп-виконавиця Cardi B також приголомшила образом. Вона вийшла на червону доріжку у сукні Marc Jacobs, прикрашеній мереживом. Вбрання мало великі складки навколо плечей та внизу. Силует сукні натхненний роботами німецького художника Ганса Беллмера.
Меми з Cardi B:
Бед Банні
Володар премії Греммі Бед Банні з'явився на Met Gala 2026 в образі старшого чоловіка: з сивою бородою та волоссям і тростиною. Пуерто-риканський співак одягнув чорний смокінг власного дизайну, створений у співпраці з Zara, який прикрашав великий бант. Крім того, він обрав прикраси Cartier.
Гайді Клум
Німецька супермодель та акторка Гайді Клум перетворила на живу статую. Вона позувала перед камерами в ексклюзивному вбранні від дизайнера Майка Маріно, натхненному роботами італійських скульпторів Джузеппе Санмартіно та Рафаеля Монті – "Христос у савані" та "Весталка в завуальованому вигляді".
Сем Сміт
Сем Сміт, фаворити Met Gala, не розчарували своїм образом й цьогоріч. Артисти одягнули плащ-кокон, створений Крістіаном Кованом, який прикрашали понад 230 тисяч кристалів та намистин, а на голові було пір'я. Образ Сміта нагадував відомі роботи французького художника Ерте.
Нагадаємо, у 2019 році Сем Сміт попросили використовувати до себе займенники "вони", "їх". Артисти заявляли, що не почуваються ні чоловіком, ні жінкою, а "перебуває десь посередині".
Met Gala 2026: головне
Співголовами Met Gala 2026 були співачка Бейонсе, акторка Ніколь Кідман, тенісистка Вінус Вільямс і колишня головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур.
На червоній доріжці засяяли Мадонна, Сабріна Карпентер, Кім Кардашян, Кендалл Дженнер, Кайлі Дженнер, Гейлі Бібер, Ріанна, A$AP Rocky та багато інших зірок.
Бейонсе вперше за 10 років відвідала Met Gala, одягнувши сукню від Олів'є Рустена. Співачка прийшла на захід разом з чоловіком Jay-Z та донькою Блю Айві.
Головними спонсорами виступили Джефф Безос та Лорен Санчес.