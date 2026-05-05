Впервые за 10 лет на Met Gala появилась Бейонсе. Она прошлась по лестнице мероприятия как сокуратор – и привела с собой дочь. Об этом пишет People.

Это первый Met Gala для Бейонсе с 2016 года. Певица предстала в "голом" платье от Оливье Рустена, украшенном кристаллами в виде скелета. Этот наряд звезда соединила с большой бежево-серой накидкой с перьями и длинным шлейфом.

Также внимание привлекал головной убор Бейонсе в форме солнца, украшенный кристаллами и бриллиантами Chopard. Образ завершали серьги-кольца и распущенные волосы, уложенные в локоны.

Бейонсе посетила Met Gala вместе с мужем Jay-Z и дочерью Блю Айви. 14-летняя девушка предстала в белом платье с асимметричной и объемной юбкой от Balenciaga и в накидке с высоким воротником.



Отметим, Met Gala – это ежегодный благотворительный бал, который проходит в первый понедельник мая в Нью-Йорке, чтобы собрать средства на Институт костюма. Событие традиционно открывает новую выставку и является одним из самых громких в мире моды. Ведь мероприятие посещают множество знаменитостей, дизайнеров и публичных лиц.

Какое правило нарушила Бейонсе?

Таким образом Бейонсе нарушила одно из основных правил бала, пишет E! News. Дело в том, что в 2018 году решили, что мероприятие будет иметь возрастные рамки 18+. Но артистка проигнорировала этот пункт и пришла на Met Gala вместе с 14-летней дочерью.

Это сюрреалистическое ощущение, потому что моя дочь здесь. Она выглядит такой красивой. Невероятно иметь возможность разделить это с ней; я думаю, что она выглядит очаровательно,

– сказала Бейонсе в прямом эфире Vogue.

К слову, также это правило нарушила Николь Кидман. Актриса пришла с 17-летней дочерью Сандей Роуз.