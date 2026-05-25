Радісною новиною Гутак поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

Теж цікаво Живуть не разом: де зараз четверо дітей Олександра Усика та чим вони займаються

Мар'яна Гутак опублікувала відео, де показалася з округлим животиком. У руках вона тримає знімок УЗД. Поруч чоловік блогерки, Іван Дирів. Він ніжно цілує дружину та тримає її за животик.

Ви знаєте, що два роки тому я втратила дитину. Тому цю розповідь я присвячую всім жінкам, в яких у житті також була така втрата. Коли ви думали, що далі може не бути, або буде дуже важко. Коли в серці був неймовірний біль, думка про несправедливість, думки: "чому так?", "чому саме зі мною?". Я прожила все це і жодного разу не втрачала надії,

– зізналась Гутак.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Блогерка додала, що через два роки сталося диво – вона знову завагітніла. Наразі Мар'яна не розсекретила стать дитини, але зазначила, що вони з чоловіком уже її люблять.

У коментарях під дописом люди вітають Мар'яну та Івана з майбутнім поповненням:

"Боже мій! Вітаємо вас. Легкої вагітності!"

"Яка чудова новина. Вітаю вас! Легкої вагітності й здоров'ячка".

"Я плачу, яке це щастя. Обіймаю вас".

"Наші найщиріші вітання сім'ї Дирівих. Хай це дитятко прикрасить цей світ".

"Подарунок долі. Вітаю вас".

Реакція мережі на вагітність Мар'яни Гутак / Скриншоти з інстаграму

Мар'яна Гутак втратила дитину

В інстаграм-сториз Мар'яна Гутак розповіла, що півтора року тому дізналась про вагітність. Але на 8 тижні блогерка відчула сильний біль внизу живота, тож пішла робити УЗД.

Лікарі сказали Мар'яні та її чоловіку, що у дитини зупинилося серцебиття, що стало шоком для закоханих, тож вони поїхали до інших лікарів, але чули від них те саме.

Цей день Гутак називає найболючішим у своєму житті.