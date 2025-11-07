Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на столичную полицию.

Смотрите также Киевский правоохранитель исчез с огромной суммой арестованных денег: его задержали

Что в полиции рассказали об инциденте?

Во время мониторинга соцсетей полиция увидела видео, на котором парень был одет в форму полицейского и пел русские песни с ненормативной лексикой.

Впоследствии правоохранители установили его личность – это житель столицы.

По словам самого парня, он сделал видео "ради хайпа" и для увеличения количества подписчиков. Полицейские составили на него административный протокол по статье о незаконном использовании лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

Ему грозит штраф до 34 тысяч гривен.

Важно! Полиция отмечает, что использование полицейской формы, знаков различия или иной атрибутики без законных оснований является нарушением законодательства и влечет за собой административную ответственность.

Смотрите также Пьяный мужчина взорвал гранату в ТРЦ Dream Yellow: что говорит полиция

Другие случаи: кратко