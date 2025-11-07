Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на столичную полицию.
Смотрите также Киевский правоохранитель исчез с огромной суммой арестованных денег: его задержали
Что в полиции рассказали об инциденте?
Во время мониторинга соцсетей полиция увидела видео, на котором парень был одет в форму полицейского и пел русские песни с ненормативной лексикой.
Впоследствии правоохранители установили его личность – это житель столицы.
По словам самого парня, он сделал видео "ради хайпа" и для увеличения количества подписчиков. Полицейские составили на него административный протокол по статье о незаконном использовании лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.
Ему грозит штраф до 34 тысяч гривен.
Важно! Полиция отмечает, что использование полицейской формы, знаков различия или иной атрибутики без законных оснований является нарушением законодательства и влечет за собой административную ответственность.
Смотрите также Пьяный мужчина взорвал гранату в ТРЦ Dream Yellow: что говорит полиция
Другие случаи: кратко
Летом в Кропивницком возле церкви возле церкви подростки пели русские песни с нецензурной лексикой. Правоохранители провели с ними профилактическую беседу. В отношении родителей подростков составили протоколы по статье "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей".
Также в апреле школьница на Львовщине вылезла на дорожный знак "Рава-Русская", сняла видео под российскую музыку и опубликовала его в соцсетях. Ей инкриминировали мелкое хулиганство.
В мае этого года школьники в одной из львовских школ пели песни российского рэпера Моргенштерна в туалете.