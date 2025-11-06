Об исчезновении начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского сообщили в полиции Киева днем 6 ноября, пишет 24 Канал.
Что известно об исчезновении Рыбянского?
После того, как милиционер не вышел на работу и не брал трубку, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции начал его розыск.
Известно, что Рыбянский был материально ответственным и имел доступ к конфискованному имуществу. Во время проверки выяснилось, что часть арестованных средств исчезла. В связи с этим полиция открыла дело по части 1 статьи 115 об умышленном убийстве с пометкой "без вести пропавший", а также по части 3 статьи 365 Уголовного Кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
По информации издания "Зеркало недели", милиционер прихватил с собой 330 тысяч долларов, 35 тысяч евро и более 600 тысяч гривен.
Сейчас полиция сообщила о задержании Юрия Рыбянского работниками Внутренней безопасности НПУ.
Полицейского разыскали на Ровенщине. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия,
– говорят правоохранители.
Этим расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований.
