Его уже удалось задержать, на месте работают правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Что известно о взрыве в ТРЦ Dream Yellow?

Как предварительно установили правоохранители, в помещение магазина в ТРЦ зашел 39-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения и начал конфликтовать с персоналом заведения.

В дальнейшем нарушитель бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала. Мужчина задержан, сейчас с ним общаются полицейские. Решается вопрос правовой квалификации события,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. К счастью, пострадавших нет. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Другие подобные случаи