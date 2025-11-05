Его уже удалось задержать, на месте работают правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
Смотрите также В Киеве автобус с пассажирами врезался в электроопору: количество пострадавших возросло
Что известно о взрыве в ТРЦ Dream Yellow?
Как предварительно установили правоохранители, в помещение магазина в ТРЦ зашел 39-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения и начал конфликтовать с персоналом заведения.
В дальнейшем нарушитель бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала. Мужчина задержан, сейчас с ним общаются полицейские. Решается вопрос правовой квалификации события,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. К счастью, пострадавших нет. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Другие подобные случаи
- Напомним, в конце октября в Овруче Житомирской области на железнодорожной станции задерживали мужчину, который, вероятно, был в розыске. В какой-то момент он взорвал гранату. В результате этого погибли и пострадали люди.
- В том же месяце в одном из жилых домов в Вознесеновском районе Запорожья сдетонировала граната. В результате инцидента 39-летний местный житель получил многочисленные осколочные ранения, его госпитализировали в больницу.
- Незадолго до этого в центре Днепра в руках ребенка взорвался неизвестный предмет, предварительно, страйкбольная граната. Пострадавшего 15-летнего парня доставили в больницу. Отмечается, что он получил травму руки.