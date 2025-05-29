Директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк отреагировал на скандал. Он отметил, что вместе с руководством школы выясняет обстоятельства инцидента. Также он подчеркнул, что подобные ситуации, к сожалению, имеют место в других городах и школах, передает 24 Канал.

Смотрите также На Сумщине 16-летний юноша угрожал взорвать школу и требовал выкуп в 3 миллиона гривен

Что известно

Как рассказала Суспильному пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Эм, родителей "певцов" вызвали в учебное заведение, где на них инспекторы составили протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

Случай прокомментировал бывший депутат ЛГС и военный Игорь Шолтис. Он в свое время учился в 93 школе. Он вспомнил, что там также учились Тарас Сивенький, Андрей Рыбак, Юрий Руф и Роман Потишка. Все они погибли за Украину.

"Поклонная благодарность" ценителям такого контента. Ваши прослушивания приобрели оружие, которым убили всех моих друзей,

– написал Шолтис.

Позор в 93 лицее: смотрите видео

Справка: Рэпер Моргенштерн известен своими скандальными высказываниями, в частности относительно траура в Одессе. Он остается в "черном списке" Минкульта Украины из-за пропаганды насилия. По представлению СБУ министерство культуры включило Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.