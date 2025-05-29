Об этом в среду, 28 мая, сообщили в прокуратуре Сумской области, передает 24 Канал. Старшему парню уже сообщили о подозрении, а для младшего сообщника выбирают меры воспитательного характера.

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Что известно об инциденте

По данным прокуратуры, подозреваемый предоставил своему младшему товарищу необходимые данные, которые тот использовал для создания электронной почты и отправки письма компетентным органам.

Юноши согласовали текст о якобы террористической группировке, которая заминировала учебное заведение 4 гексогеновыми бомбами по 6 килограммов и требовала выкуп в размере 3 миллионов гривен.

В случае невыполнения условий – "школа вместе с детьми подлетит на 20 метров в небо". Парни также указали фамилию, имя и адрес, куда следует привезти средства, знакомой девушки, которая не знала об их намерениях.

Для проверки присланной информации было привлечено большое количество правоохранителей, которые никаких взрывных устройств или веществ не обнаружили. Зато установили лиц, которые таким образом "пошутили",

– сообщили правоохранители.

Досудебное расследование проводят в Сумском районном управлении полиции.

Напомним, недавно на территории детского сада в Голосеевском районе Киева нашли минометную мину времен Второй мировой войны. Саперы изъяли опасную находку и вывезли ее на полигон для обезвреживания.