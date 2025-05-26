Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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В Киеве на территории детсада нашли мину на территории детского сада
Известно, что на территории детского сада в Голосеевском районе Киева рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны.
Опасную находку изъяли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования и вывезли на полигон, чтобы обезвредить,
– говорится в сообщении.
В ГСЧС указали, что на время проведения работ персонал и детей перевели в другой детский сад.
Там также добавили, что всего с начала года в Киеве обнаружили и изъяли 40 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Напомним, что на территории Киевской области саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели операцию по изъятию боевой части российской крылатой ракеты Х-101.
Опасную находку обнаружили во дворе частного домовладения.