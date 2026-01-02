Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Щ️о відомо про фейк щодо "провокації України" в Харкові?

Атака була здійснена по середмістю Харкова. Влучання було у житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста.

Є щонайменше 25 поранених.

Попередньо по місту вдарили дві ракети.

Цим ударом Росія показала, що робить усе, щоб продовжити війну та намагається зірвати дипломатичний процес закінчення війни.

Мета маніпуляції — заздалегідь перекласти відповідальність за власні дії на Україну й дискредитувати майбутні докази воєнних злочинів РФ,

– зазначили у ЦПД.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував зауважив, що на відміну від вигаданих "ударів по резиденціях Путіна", це був цілком реальний удар і воєнний злочин.

"Ми очікуємо жорсткої міжнародної реакції, зокрема від тих, хто нещодавно реагував на російські фейки про "палаци Путіна"", – наголосив глава МЗС.

Кремль готує масштабну провокацію