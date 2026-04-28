Через неделю придется платить больше: что меняется для беженцев в Канаде

Совсем скоро украинским беженцам в Канаде придется платить гораздо больше за медицинскую помощь. И правозащитники опасаются, что это поставит искателей убежища в положение, когда нужно выбирать между лечением и предметами первой необходимости.

Уже с 1 мая в Канаде заработает новая система сооплаты– согласно ей беженцам придется не только платить за каждый выписанный рецепт лекарства, но и оплачивать дополнительные услуги, пишет CBC.

За что придется платить беженцам в Канаде?

Изменения, ожидается, будут распространяться на участников программы Interim Federal Health Program (IFHP)– то есть беженцев, а также тех, что подали заявки на предоставление убежища. С 1 мая придется платить 4 доллара за каждый рецепт лекарства и оплачивать 30% стоимости таких услуг:

офтальмолог;

стоматолог;

психиатрическая и психологическая поддержка, сообщает Государственный портал страны. .

И базовая медицинская помощь все еще будет полностью бесплатной– в правительстве подтвердили, что и дальше будут оплачивать врачебные осмотры, диагностику, скорая помощь, вакцинацию и госпитализацию. Наибольшие изменения коснутся области психиатрической помощи.

В настоящее время одна сессия терапии стоит примерно 150 канадских долларов., и уже совсем скоро пациентам придется оплачивать 45 долларов за визит. В некоторых медицинских центрах уже заметили последствия изменений: определенная часть клиентов отменила свои записи из-за этого, что не может позволить себе оплатить лечение.

Почему бесплатную медицинскую помощь отменяют?

Правительство страны подсчитало, что только за 2024 год– В 2025 году покрытие медицинских услуг для 623 000 человек обошлось правительству в 896 миллионов долларов. Вместо этого к 2029– 2030 годов этот показатель может возрасти до 1, 5 миллиардов канадских долларов.

И именно поэтому Министерство иммиграции, беженцев и гражданство подчеркнуло, что сооплата необходима. Но юристы и правозащитники недовольны, ведь отказ от лечения может только задержать процесс социальной помощи. Более того, эффект может быть обратный: отсутствие своевременного лечения только увеличит нагрузку на систему неотложной помощи.

Что еще нужно знать беженцам в Канаде?

Недавно в Канаде также упростили условия пребывания для украинцев– а сроки для оформления документов продолжили. Новые правила позволили беженцам подавать документы на вид на жительство, если они прибыли в страну до 31 марта 2024 года.

Но в канадском правительстве все же отмечают, что эти меры– временные. Программа, согласно которой украинцев принимали в Канаде и предоставляли вид на жительство и работу, перестала действовать еще в декабре 2024 года.