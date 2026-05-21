Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Закордон Туризм Українські полярники вбралися у вишиванки
21 мая, 19:22
3

С пингвинами и китами: украинские полярники очаровали сеть кадрами в вышиванках

Алена Гогунская

Украинские полярники, которые работают на станции "Академик Вернадский", присоединились к празднованию Всемирного дня вышиванки, устроив тематическую фотосессию. Ученые одели уникальные вышиванки с пингвинами, китами и бакланами, которые уже стали символом украинского присутствия в Антарктике.

Фантастическими кадрами они поделились на странице Национального антарктического научного центра в фейсбуке.

Смотрите также Ни один враг Украины ее не наденет: что следует знать о Дне вышиванки и какие мифы опровергли этнологи

В центре напомнили, что в этом году исполняется 8 лет с момента создания антарктической вышиванки и 20 лет с момента основания Всемирного дня вышиванки. Особенностью этих рубашек является оригинальный принт, вдохновленный природой Антарктики. На вышивке можно увидеть пингвинов, китов и бакланов, а также символику станции "Вернадский" – две пальмы, солнце и знак V, который означает "Победу" (Victory).

Что известно об антарктических вышиванках?

Как отметили на сайте Министерства образования и науки Украины, сначала антарктические вышиванки создавали в бело-голубых цветах, что ассоциировались с ледниками и снегами Антарктиды. Впоследствии дизайнеры добавили и другие цветовые варианты:

  • сине-желтые,
  • бело-черно-красные,
  • зелено-желтые сочетания.

В Национальном антарктическом научном центре рассказали, что дизайн специальной вышиванки разработали еще в 2018 году совместно с Министерством образования и науки Украины. С тех пор полярники одевают их не только на праздники, но и во время:

  • написания диктанта национального единства,
  • онлайн-лекций,
  • встречи гостей станции.

Участники экспедиций говорят, что здесь, среди льдов, вышиванка греет не хуже, чем солнце дома,
– отметили в центре.

Добавим, что футболки и вышиванки с антарктическим орнаментом неоднократно становились лотами благотворительных аукционов. Собранные средства направляли на поддержку украинских полярников, которые сейчас служат в рядах ВСУ.

Украинские полярники нарядились в вышиванки с пингвинами и китами / Фото из фейсбука Национального антарктического научного центра

Что стоит знать о Дне вышиванки?

  • День вышиванки – это современный украинский праздник, который ежегодно отмечают в третий четверг мая. Его начали в 2006 году студенты Черновицкого национального университета, когда предложили один день прийти на занятия в вышитых рубашках как символ поддержки украинской культуры.
  • Со временем эта инициатива вышла за пределы университета и превратилась во всемирную акцию, к которой присоединяются украинцы и сторонники Украины в разных странах. Сегодня это неофициальный, но очень популярный праздник, который призван популяризировать украинские традиции и национальную одежду – вышиванку.
  • В этот день люди надевают вышитые рубашки в повседневной жизни, на работе, в школах и во время мероприятий, подчеркивая единство и культурную идентичность украинцев. Праздник имеет скорее культурный и символический характер, чем политический, и стал важной частью современной украинской идентичности.

Связанные темы:

Станция "Академик Вернадский" День вышиванки Зарубежные новости Туризм