С пингвинами и китами: украинские полярники очаровали сеть кадрами в вышиванках
Украинские полярники, которые работают на станции "Академик Вернадский", присоединились к празднованию Всемирного дня вышиванки, устроив тематическую фотосессию. Ученые одели уникальные вышиванки с пингвинами, китами и бакланами, которые уже стали символом украинского присутствия в Антарктике.
Фантастическими кадрами они поделились на странице Национального антарктического научного центра в фейсбуке.
В центре напомнили, что в этом году исполняется 8 лет с момента создания антарктической вышиванки и 20 лет с момента основания Всемирного дня вышиванки. Особенностью этих рубашек является оригинальный принт, вдохновленный природой Антарктики. На вышивке можно увидеть пингвинов, китов и бакланов, а также символику станции "Вернадский" – две пальмы, солнце и знак V, который означает "Победу" (Victory).
Что известно об антарктических вышиванках?
Как отметили на сайте Министерства образования и науки Украины, сначала антарктические вышиванки создавали в бело-голубых цветах, что ассоциировались с ледниками и снегами Антарктиды. Впоследствии дизайнеры добавили и другие цветовые варианты:
- сине-желтые,
- бело-черно-красные,
- зелено-желтые сочетания.
В Национальном антарктическом научном центре рассказали, что дизайн специальной вышиванки разработали еще в 2018 году совместно с Министерством образования и науки Украины. С тех пор полярники одевают их не только на праздники, но и во время:
- написания диктанта национального единства,
- онлайн-лекций,
- встречи гостей станции.
Участники экспедиций говорят, что здесь, среди льдов, вышиванка греет не хуже, чем солнце дома,
– отметили в центре.
Добавим, что футболки и вышиванки с антарктическим орнаментом неоднократно становились лотами благотворительных аукционов. Собранные средства направляли на поддержку украинских полярников, которые сейчас служат в рядах ВСУ.
Что стоит знать о Дне вышиванки?
- День вышиванки – это современный украинский праздник, который ежегодно отмечают в третий четверг мая. Его начали в 2006 году студенты Черновицкого национального университета, когда предложили один день прийти на занятия в вышитых рубашках как символ поддержки украинской культуры.
- Со временем эта инициатива вышла за пределы университета и превратилась во всемирную акцию, к которой присоединяются украинцы и сторонники Украины в разных странах. Сегодня это неофициальный, но очень популярный праздник, который призван популяризировать украинские традиции и национальную одежду – вышиванку.
- В этот день люди надевают вышитые рубашки в повседневной жизни, на работе, в школах и во время мероприятий, подчеркивая единство и культурную идентичность украинцев. Праздник имеет скорее культурный и символический характер, чем политический, и стал важной частью современной украинской идентичности.