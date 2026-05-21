С пингвинами и китами: украинские полярники очаровали сеть кадрами в вышиванках

Украинские полярники, которые работают на станции "Академик Вернадский", присоединились к празднованию Всемирного дня вышиванки, устроив тематическую фотосессию. Ученые одели уникальные вышиванки с пингвинами, китами и бакланами, которые уже стали символом украинского присутствия в Антарктике.

Фантастическими кадрами они поделились на странице Национального антарктического научного центра в фейсбуке.

В центре напомнили, что в этом году исполняется 8 лет с момента создания антарктической вышиванки и 20 лет с момента основания Всемирного дня вышиванки. Особенностью этих рубашек является оригинальный принт, вдохновленный природой Антарктики. На вышивке можно увидеть пингвинов, китов и бакланов, а также символику станции "Вернадский" – две пальмы, солнце и знак V, который означает "Победу" (Victory).

Что известно об антарктических вышиванках?

Как отметили на сайте Министерства образования и науки Украины, сначала антарктические вышиванки создавали в бело-голубых цветах, что ассоциировались с ледниками и снегами Антарктиды. Впоследствии дизайнеры добавили и другие цветовые варианты:

сине-желтые,

бело-черно-красные,

зелено-желтые сочетания.

В Национальном антарктическом научном центре рассказали, что дизайн специальной вышиванки разработали еще в 2018 году совместно с Министерством образования и науки Украины. С тех пор полярники одевают их не только на праздники, но и во время:

написания диктанта национального единства,

онлайн-лекций,

встречи гостей станции.

Участники экспедиций говорят, что здесь, среди льдов, вышиванка греет не хуже, чем солнце дома,

– отметили в центре.

Добавим, что футболки и вышиванки с антарктическим орнаментом неоднократно становились лотами благотворительных аукционов. Собранные средства направляли на поддержку украинских полярников, которые сейчас служат в рядах ВСУ.

Украинские полярники нарядились в вышиванки с пингвинами и китами / Фото из фейсбука Национального антарктического научного центра

