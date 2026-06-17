В ЕС запретят эти продукты: что исчезнет из кафе и ресторанов
Европейский Союз постепенно ужесточает экологические нормы, направленные на сокращение использования одноразового пластика. Новые требования могут изменить привычный формат обслуживания в кафе и ресторанах, ограничив использование мини-упаковок.
Новые правила в рамках экологической политики Европейского Союза могут существенно изменить привычный опыт посещения кафе, ресторанов, баров и отелей в Европе.
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Речь идет о постепенном отказе от одноразовых мини-упаковок, которые сегодня подаются вместе с блюдами и напитками.
Что именно запретят?
Ожидается, что после принятия регламента уже с 2030 года заведения общественного питания больше не смогут предлагать клиентам на месте:
- небольшие порции кетчупа, горчицы и других соусов в пластиковых пакетиках
- мини-контейнеры с солью и сахаром
- одноразовые порционные сливки к кофе
- другие индивидуальные упаковки для приправ и добавок.
Речь идет прежде всего о пластиковых или комбинированных упаковках, которые используются только один раз и сразу превращаются в отходы.
Когда изменения вступят в силу?
По плану, решения должны быть утверждены летом 2026 года. После этого предусмотрен переходный период, и полноценно новые правила начнут действовать в 2030 году. То есть у ресторанов и кафе будет несколько лет, чтобы адаптироваться к новым требованиям и изменить формат подачи соусов и приправ.
Как это повлияет на заведения?
После вступления запрета в силу заведениям придется перейти на альтернативные решения – например, многоразовые емкости, дозаторы или другие системы подачи соусов без индивидуальной упаковки.
Для клиентов это будет означать отказ от привычных "мини-порций", которые сегодня часто автоматически подаются вместе с заказом.
Заведения будут вынуждены отказаться от привычных "мини-порций" / Фото Unsplash
Почему ЕС вводит ограничения?
Главная цель инициативы – сокращение объемов одноразовых отходов. В Брюсселе отмечают, что такая упаковка хоть и удобна, но создает непропорционально большое количество мусора, которое быстро становится экологической проблемой.
Несмотря на общий запрет, миниупаковки все же останутся в некоторых случаях:
- заказ еды на вынос
- медицинские учреждения (больницы, дома престарелых и другие учреждения), где важна индивидуальная гигиена.
Таким образом, изменения в первую очередь коснутся именно сегмента потребления "на месте" — кафе, ресторанов и отелей. Ожидается, что реформа станет еще одним шагом ЕС в направлении сокращения пластиковых отходов и перехода к более экологичным стандартам обслуживания.