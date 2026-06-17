В ЕС запретят эти продукты: что исчезнет из кафе и ресторанов

Европейский Союз постепенно ужесточает экологические нормы, направленные на сокращение использования одноразового пластика. Новые требования могут изменить привычный формат обслуживания в кафе и ресторанах, ограничив использование мини-упаковок.

Новые правила в рамках экологической политики Европейского Союза могут существенно изменить привычный опыт посещения кафе, ресторанов, баров и отелей в Европе.

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Речь идет о постепенном отказе от одноразовых мини-упаковок, которые сегодня подаются вместе с блюдами и напитками.

Что именно запретят?

Ожидается, что после принятия регламента уже с 2030 года заведения общественного питания больше не смогут предлагать клиентам на месте:

небольшие порции кетчупа, горчицы и других соусов в пластиковых пакетиках

мини-контейнеры с солью и сахаром

одноразовые порционные сливки к кофе

другие индивидуальные упаковки для приправ и добавок.

Речь идет прежде всего о пластиковых или комбинированных упаковках, которые используются только один раз и сразу превращаются в отходы.

Когда изменения вступят в силу?

По плану, решения должны быть утверждены летом 2026 года. После этого предусмотрен переходный период, и полноценно новые правила начнут действовать в 2030 году. То есть у ресторанов и кафе будет несколько лет, чтобы адаптироваться к новым требованиям и изменить формат подачи соусов и приправ.

Как это повлияет на заведения?

После вступления запрета в силу заведениям придется перейти на альтернативные решения – например, многоразовые емкости, дозаторы или другие системы подачи соусов без индивидуальной упаковки.

Для клиентов это будет означать отказ от привычных "мини-порций", которые сегодня часто автоматически подаются вместе с заказом.



Заведения будут вынуждены отказаться от привычных "мини-порций" / Фото Unsplash

Почему ЕС вводит ограничения?

Главная цель инициативы – сокращение объемов одноразовых отходов. В Брюсселе отмечают, что такая упаковка хоть и удобна, но создает непропорционально большое количество мусора, которое быстро становится экологической проблемой.

Несмотря на общий запрет, миниупаковки все же останутся в некоторых случаях:

заказ еды на вынос

медицинские учреждения (больницы, дома престарелых и другие учреждения), где важна индивидуальная гигиена.

Таким образом, изменения в первую очередь коснутся именно сегмента потребления "на месте" — кафе, ресторанов и отелей. Ожидается, что реформа станет еще одним шагом ЕС в направлении сокращения пластиковых отходов и перехода к более экологичным стандартам обслуживания.