Нові правила в межах екологічної політики Європейського Сююзу можуть суттєво змінити звичний досвід відвідування кафе, ресторанів, барів та готелів у Європі.

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Мовиться про поступову відмову від одноразових мініупаковок, які сьогодні подаються разом зі стравами та напоями.

Що саме заборонять?

Очікується, що після ухвалення регламенту вже з 2030 року заклади громадського харчування більше не зможуть пропонувати клієнтам на місці:

маленькі порції кетчупу, гірчиці та інших соусів у пластикових пакетиках

мініконтейнери з сіллю та цукром

одноразові порційні вершки до кави

інші індивідуальні упаковки для приправ і добавок.

Йдеться насамперед про пластикові або комбіновані упаковки, які використовуються лише один раз і одразу перетворюються на відходи.

Коли зміни набудуть чинності?

За планом, рішення мають бути затверджені влітку 2026 року. Після цього передбачено перехідний період, і повноцінно нові правила почнуть діяти у 2030 році. Тобто ресторани та кафе матимуть кілька років, щоб адаптуватися до нових вимог і змінити формат подачі соусів та приправ.

Як це вплине на заклади?

Після набуття чинності заборони закладам доведеться перейти на альтернативні рішення – наприклад, багаторазові ємності, дозатори або інші системи подачі соусів без індивідуальної упаковки.

Для клієнтів це означатиме відмову від звичних "мініпорцій", які сьогодні часто автоматично подаються разом із замовленням.



Заклади будуть змушені відмовитися від звичних "мініпорцій" / Фото Unsplash

Чому ЄС вводить обмеження?

Головна мета ініціативи – скорочення обсягів одноразових відходів. У Брюсселі наголошують, що такі упаковки хоч і зручні, але створюють непропорційно велику кількість сміття, яке швидко стає екологічною проблемою.

Попри загальну заборону, мініупаковки все ж залишаться у деяких випадках:

замовлення їжі на виніс

медичні заклади (лікарні, будинки для людей похилого віку та інші установи), де важлива індивідуальна гігієна.

Таким чином, зміни насамперед торкнуться саме сегмента споживання "на місці" – кафе, ресторанів та готелів. Очікується, що реформа стане ще одним кроком ЄС у напрямку зменшення пластикових відходів та переходу до більш екологічних стандартів обслуговування.