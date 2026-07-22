Из окон вылетают диваны: эта привычка немцев может поразить любого украинца

Традиционно немцев принято считать практичными и рациональными. Однако некоторые аспекты их повседневной жизни кардинально отличаются от устоявшихся норм. Для украинцев будет довольно необычно увидеть, как немцы спокойно выбрасывают мебель прямо из окон.

Женщина, переехавшая в Германию из Киева и сейчас делящаяся своим опытом в сети, призналась, что сочла этого человека "ненормальным", когда впервые стала свидетельницей подобной практики.

Почему немцы выбрасывают мебель из окон?

Украинка рассказала, что за последний месяц она наблюдала то же трижды. "Однажды мужчина выбрасывал вещи прямо с балкона, во второй раз возле соседнего дома стоял прицеп, в который выбрасывали хлам с третьего этажа. А теперь из окна под нами вылетают диваны", – поделилась женщина.

В целом же такая практика в Германии довольно распространена. Особенно часто это происходит, говорит она, когда освобождается квартира после переезда пожилых людей. Речь идет также об обычном ремонте или утилизации вещей.

Украинка показала, как в Германии мебель выбрасывают прямо из окна: смотрите видео

Однако выбрасывать мебель прямо из окон следует хотя бы с соблюдением техники безопасности. "Территория должна быть огорожена, а сотрудники компании должны наблюдать за процессом, чтобы не повредить имущество или не нанести вред прохожим".

На самом деле же украинка призналась, что на этот раз указанных правил никто так и не соблюдал. Хотя, "это и не немцы были, кажется". Она добавила, что даже если бы кто-то пожаловался на такие действия, наказание могло бы последовать только в случае причинения ущерба.

Согласно немецкому законодательству, выбрасывание мебели из окна в Германии запрещено законами о безопасности и обращении с отходами. За это предусмотрены большие штрафы, а также ответственность за возможное причинение вреда людям или имуществу. При этом, судя по видео, эти правила все же нередко нарушаются.

В то же время многие украинцы все же выбирают Германию для переезда. Отметим, что в таком случае стоит заранее позаботиться о документах и выборе федеральной земли. Почему от этого, а также от пребывания в Украине в начале войны и получения помощи в других странах может зависеть оформление временной защиты, мы расскажем позже.