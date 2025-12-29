Олени, лисы и даже медведь: в ГПСУ показали видео с "неожиданными гостями" на границе

В этом году камеры Государственной пограничной службы Украины зафиксировали немало неожиданных гостей на украинской границе. Среди них: дикие олени, лисы, барсуки и даже медведь.

Животные свободно передвигались вдоль границы и время от времени приближались к позициям украинских военных. Об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Смотрите также В Испании на пляже заметили десятиметрового кальмара-монстра: впечатляющие кадры

Как сообщили пограничники, эти наблюдения стали частью ежедневного мониторинга с помощью автоматизированных камер наблюдения, установленных на важных участках границы. Больше всего камер зафиксировали оленей, которые утренними и вечерними группами движутся вдоль рек и лесополос, прилегающих к границе.

Не менее интересной оказалась встреча с медведем. По данным пограничников, животное спокойно передвигалось вдоль лесных массивов, время от времени останавливаясь вблизи пограничных позиций. Лисы и барсуки также не остались незамеченными.

Что говорят экологи?

Эксперты из WWF советуют не подкармливать и не подходить к диким животным, поскольку это опасно и может привести к конфликтам во время неожиданной встречи. Они рекомендуют:

не провоцировать животных,

не приближаться,

не кормить их, чтобы избежать рисков для обеих сторон.

А нынешние наблюдения наших пограничников еще раз доказывают: дикие жители лесов и полей не только не боятся человеческого присутствия, но и активно используют эти территории для передвижения и поиска пищи.

Что известно о появлении белого медведя в Исландии?

Ранее мы писали, что в северо-западном регионе исландского Вест-фьорда был замечен медведь. Это событие является редкостью, ведь они не являются местными жителями Исландии, но иногда дрейфуют по льду из Гренландии. Последний случай появления белого медведя в Исландии зафиксирован в 2016 году.

К сожалению, полиция смертельно ранила белого медведя, который напугал пожилую жительницу, находясь вблизи ее коттеджа. Полиция проконсультировалась с Агентством по охране окружающей среды, которое отказалось помочь в транспортировке животного, из-за чего и приняли решение об эвтаназии медведя.