Больше никаких Пикачу: Япония запретила давать детям "странные" имена

Правительство Японии ввело ограничения по выбору имен для детей. Теперь там нельзя называть ребенка провокационными или слишком яркими именами.

Отныне, для выбора имен младенцам, родители в Японии должны придерживаться официально утвержденного произношения китайских иероглифов (кандзи). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какие имена запретили в Японии

В последнее время среди молодых родителей стали популярны так называемые kirakira-имена (в переводе на русский это "блестящие" имена).

Дискуссии вокруг этого вопроса продолжаются еще с 90-х. Тогда малышей начали называть разными персонажами или брендами, вроде Пикачу, Найки (Nike), Дайя (от слова "бриллиант"), Пу (Винни-Пух) или Китти (как Hello Kitty).

А особое возмущение и внимание общества вызывают имена вроде Оджисама ("принц") или Акума ("дьявол").

Как теперь будут выбирать имя в Японии

Необычные имена – не слишком хорошо для самих детей, поскольку они вызывают путаницу в школах, больницах и госучреждениях, а иногда становятся поводом для насмешек или буллинга.

Для того, чтобы это исправить, в Японии обновили закон о семейной регистрации. Согласно ему, родители больше не смогут выбирать произвольное прочтение иероглифов: теперь малышей можно называть только официально признанными вариантами произношения.

Если выбранное произношение имени будет очень отличаться от нормы, новоиспеченных родителей попросят письменно объяснить свой выбор и, при необходимости, изменить имя на более приемлемое.

К слову, ранее мы писали о том, что страны Азии отменяют рейсы в Японию из-за предсказания в манге, которое предсказывает "настоящую катастрофу" в июле этого года.