В этих регионах Германии живут дольше всего: вот что именно на это влияет

Впервые после пандемии COVID-19 в нескольких регионах Германии ожидаемая продолжительность жизни превысила 80 лет. А лидером по количеству долгожителей по-прежнему остается Баден-Вюртемберг.

Несмотря на то, что ожидаемая продолжительность жизни в Германии в целом выросла, разница между регионами по-прежнему сохраняется, пишет DW. Исследование основано на статистике смертности Федерального статистического ведомства Германии.

Где в Германии люди живут дольше всего?

Самые высокие показатели продолжительности жизни в стране зафиксированы в Баден-Вюртемберге – это 84,6 года среди женщин и 80,6 года среди мужчин. Но продолжительность жизни, превышающую 80 лет, демонстрирует еще одна земля – Бавария.

Там ожидаемая продолжительность жизни у женщин составляет 84,4 года, а у мужчин – 80 лет.

Между тем самые низкие показатели для мужчин зафиксированы в Саксонии-Анхальт (76,8 года) и в Мекленбурге-Передней Померании (77 лет). У женщин самая низкая ожидаемая продолжительность жизни отмечена в Сааре (82,1 года) и в Бремене (82,3 года).

Разница между федеральными землями с самыми высокими и самыми низкими показателями составляет 3,9 года для мужчин и 2,6 года для женщин. И по сравнению с 2024 годом эта разница несколько увеличилась. Однако отставание восточногерманских земель от западных уже практически не наблюдается – а вот экономически успешный юг демонстрирует высокие показатели для обеих групп населения.

Впрочем, на востоке Германии особенно заметна разница в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин. Например, в Мекленбурге-Передней Померании она достигает 6,4 года. Между тем наименьшая разница наблюдается в Мааре – всего 3,7 года.

Но среди мужчин продолжительность жизни впервые превысила допандемический уровень 2019 года во всех федеральных землях. А вот среди женщин в семи землях ожидаемая продолжительность жизни по-прежнему остается ниже этого уровня. Также в некоторых регионах ожидаемая продолжительность жизни среди женщин незначительно снизилась – на полгода в Тюрингии, в Бранденбурге – на 0,2 года, а в Бремене и Гольштейне – на 0,1 года.

Возможной причиной такой динамики исследователи называют курение. Руководитель исследовательской группы по изучению смертности Федерального института демографических исследований Павел Григорьев заявил, что среди мужчин потребление табака начало снижаться лишь несколько десятилетий назад.

А вот среди женщин курение широко распространилось позже, примерно в 1970 году. А связанные с курением заболевания развиваются десятилетиями, поэтому негативное влияние потребления табака на женскую смертность пока усиливается.

Региональные различия же связаны с условиями жизни. Очень важную роль играют доходы, безработица и образование: люди с низкими доходами и невысоким уровнем образования в среднем умирают раньше. Но влияет также наличие профильных специалистов и расстояние до больниц.