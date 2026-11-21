В одной из стран Европейского Союза украинские пенсионеры могут проще получить гражданство. Однако это возможно только в том случае, если они проживают там в течение длительного времени.

Во Франции изменили подход к рассмотрению заявлений иностранных пенсионеров, получающих выплаты из-за рубежа. Таким образом, теперь иностранное происхождение пенсии само по себе не будет основанием для отказа в натурализации, пишет The Connexion.

Как во Франции изменили правила для иностранных пенсионеров?

Об изменении подхода к предоставлению гражданства иностранным пенсионерам сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Изначально этот вопрос поднимался в связи с иностранными пенсионерами, получающими выплаты прежде всего из Великобритании.

Впрочем, новый подход все же не ограничится только гражданами этой страны. Он будет касаться всех иностранных пенсионеров в целом – в том числе и украинцев, проживающих во Франции. Ранее получение пенсии из другого государства могло создавать трудности при оценке финансовой самостоятельности заявителя – но теперь власти Франции подтвердили, что сам по себе характер доходов не должен становиться препятствием для натурализации.

А по словам Николь Бонфуа, иностранные выплаты из-за рубежа больше не будут автоматически лишать людей возможности получить местное гражданство. Но все же для этого нужно будет соблюсти несколько условий. Власти по-прежнему будут оценивать интеграцию заявителя, а также его реальные связи со страной. Вот какие обстоятельства могут положительно повлиять на решение:

длительное проживание во Франции – например, владение основным жильем в стране более 5 лет;

– например, владение основным жильем в стране более 5 лет; участие в жизни сообщества – опыт работы на выборной должности в муниципалитете, общественная деятельность, участие в местных инициативах и т. п.;

– опыт работы на выборной должности в муниципалитете, общественная деятельность, участие в местных инициативах и т. п.; декларирование доходов – если человек получает пенсию из другого государства, ее все равно необходимо декларировать во Франции.

Но это не означает, что налоги с пенсии обязательно нужно платить именно во Франции: это может зависеть от вида выплат и положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения.

Во французском Министерстве внутренних дел согласились учесть и положение людей, которые всю жизнь работали во Франции, но из-за невысокой заработной платы получают небольшую пенсию. Для них минимальные требования к доходам были скорректированы – это должно помочь людям, которые работали полный рабочий день за минимальную зарплату, а после выхода на пенсию уже не могут соответствовать прежним финансовым критериям.